Valeria González Hernández, de 16 años, fue reportada como desaparecida junto sus dos hijos en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Valeria González Hernández fue vista por última vez el lunes 25 de julio de 2022 en la colonia Valle del Roble, cuando iba acompañada de sus dos hijos.

Los hijos de la menor fueron identificados como Ángel Arturo de dos años; y Magaly, de un año, de quienes también se desconoce su paradero desde el mismo 25 de julio.

¿Qué características tiene Valeria González Hernández, según la ficha de búsqueda?

La ficha de búsqueda señala que el último día que fue vista Valeria González Hernández vestía:

blusa color naranja

un short de mezclilla color azul

sandalias color melón

Respecto a sus características físicas, la menor de edad es:

de complexión delgada

mide 1.50 metros

tiene cabello color negro, ondulado y corto a la altura del cuello

Adicionalmente, la ficha indica que Valeria González no padece ninguna enfermedad y no cuenta con alguna seña particular.

La Fiscalía de Nuevo León proporcionó el número telefónico 81-20-20-44-11 para cualquier información relacionada con la localización de Valeria González Hernández y sus dos hijos.

De acuerdo con reportes locales, Valeria González y sus hijos salieron juntos de su domicilio, pero no volvieron.

De modo que sus familiares intentaron comunicarse con ella, pero no fue posible, por lo que procedieron a denunciar su desaparición ante el Ministerio Público.

En los últimos días, la Fiscalía de Nuevo León confirmó la localización de cuatro mujeres que tenían reporte de desaparición:

Mariela Lagordillo Martínez, de 45 años

Yamile Aguilar, de 16 años

Deyanira Figón, de 16 años

Yuliana González, de 18 años

Las autoridades informaron que las cuatro mujeres ya están de vuelta con sus familiares luego de estar estar desaparecidas por días o, incluso, semanas.