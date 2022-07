Aldo Fasci deja la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León por problemas de salud , según se informó este miércoles 13 de julio de 2022.

De acuerdo con medios locales, Aldo Fasci, de 59 años de edad, dejará la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León debido a la leucemia que padece.

Aldo Fasci ocupa el cargo de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León desde el 4 de octubre de 2021.

Aldo Fasci será relevado a más tardar el viernes próximo por Gerardo Saúl Palacios Pámanes, actual Comisario General de Fuerza Civil de Nuevo León.

Gerardo Saúl Palacios Pámanes (Especial)

Se complica la leucemia de Aldo Fasci

El pasado 11 de julio, Aldo Fasci informó que en sus últimos exámenes de leucemia los resultados no fueron favorables y debía iniciar un tratamiento de inmediato.

Aldo Fasci Zuazua tenía 9 meses a cargo de la seguridad en Nuevo León con Samuel García pero en el sexenio de Jaime Rodríguez Calderón también ocupó dicho cargo.

Sobre la leucemia, desde 2009 Aldo Fasci fue diagnosticado con esta enfermedad; en ese momento era secretario de Seguridad y pidió licencia para atenderse durante el gobierno de José Natividad González Parás.

El tratamiento resultó exitoso pero contrasta con los resultados poco favorables que se realizó actualmente.

A su salida de Palacio de Gobierno la mañana del lunes, Aldo Fasci dijo “no me pienso morir de leucemia pero para eso necesito tratarme sí no sí me voy a morir”.

Aldo Fasci (Cuartoscuro)

¿Quién es Aldo Fasci Zuazua?

Aldo Fascu Zuazua, es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana, tiene una maestría en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

En el sector público, asumió el cargo de Director del Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Control de Confianza (CISEC), en 2017.

Y en dicho año también fue Vocero de Seguridad del Gobierno del Estado de Nuevo León, así como asesor del Gobernador y Vocero del Grupo de Coordinación de Seguridad del Estado de Nuevo León, en 2016.

Otros cargos públicos que ha tenido son:

Presidente de la Comisión Binacional de Seguridad, México-Estados Unidos, en 2009

Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, en 2008

Subprocurador del Ministerio Público de Nuevo León, en 2004

Delegado de la Secretaría de Gobernación, en 1998

Secretario Particular del Gobernador del Estado, en 1996

Director Jurídico de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Nuevo León

Subsecretario de Planeación y Finanzas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León, en 1995

Fue Candidato a Diputado Federal por el X Distrito en Nuevo León, en 2012

Y candidato Independiente a la Alcaldía del Municipio de Monterrey, en 2018

Fue nombrado secretario de Seguridad el 6 de noviembre de 2018, en sustitución de Bernardo González, durante la gestión de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” y hasta julio de 2022 con Samuel García.