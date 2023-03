Un joven estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) denunció que fue víctima de violación por parte de estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminalogía (FacDyC).

Juan Manuel Rodríguez González, estudiante de la UANL denunció que fue abusado sexualmente por administrativos y alumnos de la FacDyC hace 3 años y, hasta el momento, no ha obtenido justicia.

Por eso, hizo un llamado al gobernador de nuevo León, Samuel García, y al fiscal Pedro José Arce Jardón a investigar su caso y castigar a sus abusadores.

Juan Manuel, joven estudiante de la UANL, denunció la violación que sufrió por parte de administrativos y alumnos de la FacDyC cuando inició sus estudios universitarios.

Recordó que cuando inició con su carrera, él disfrutaba mucho del derecho y la música, por lo que decidió ingresar a la Tuna de la facultad.

Sin embargo, tras la primera tocada, el encargado de la Tuna de la FacDyC se organizó con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) para realizar una s upuesta fiesta de bienvenida.

Sin embargo, al llegar al lugar le taparon los ojos junto con otros “novatos” y los llevaron “al llamado cubículo” en el Centro Cultural de FIME.

Como parte de la “novatada”, los llevaron del cubículo a “la bañera”, los baños de ese piso y de regreso al cubículo, donde finalmente se vio rodeado por estudiantes y administrativos de la FacDyC y FIME.

Uno de ellos le dijo que tenía que elegir a uno para realizarle una felación y, de no escoger, sería con todos; luego comenzaron a golpearlo.

“Me hicieron hincarme, me quitaron la ropa. Ya estando hincado un egresado de FacDyC y me preguntó: a quién le vas a mamar la verga de nosotros, y pues yo le dije: pues a ninguno pero me dijo que si no elegía a uno serían todos…después de eso me empezaron a golpear”

Juan Manuel Rodríguez González, estudiante de la UANL