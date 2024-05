Los estados de Coahuila y Durango suspenden clases en el nivel básico para celebrar el 10 de mayo. Entonces, ¿no habrá festival del Día de las madres? Te contamos.

Mañana es viernes 10 de mayo de 2024, por lo que se festeja el Día de las Madres y, aunque este día suele hacerse un festival en las escuelas, en donde las mamás ven a sus hijos bailar o regalarles cosas, este año no habrá festejo en los dos estados mencionados.

¿Por qué no habrá festival del Día de las Madres en Coahuila y Durango? Las autoridades estatales suspenden clases en el nivel básico para celebrar el 10 de mayo.

Suspenden clases en el nivel básico para celebrar el 10 de mayo en Coahuila

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 10 de mayo no está marcado como un día oficial.

Es decir, el Día de las Madres no es considerado como un día donde las y los niños no tienen que ir a la escuela y donde las y los trabajadores no deben ir a trabajar.

Sin embargo, Coahuila ha decidido suspender clases en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) para celebrar el 10 de mayo.

La Secretaría de Educación de Coahuila anunció que se suspenden las clases para el viernes 10 de mayo, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) comunicó que este día se otorgará libre para todas las madres que trabajan en los centros escolares y oficinas centrales.

¿No habrá festival del Día de las Madres en Durango?

Debido a que se suspenden las clases en el nivel básico para celebrar el 10 de mayo, no habrá festival del Día de las Madres en las escuelas de Coahuila y Durango.

Esto porque la Secretaría de Educación de Durango ajustó el calendario escolar para que se suspendieran las clases en el Día de las Madres y las y los estudiantes de nivel básico pudieran disfrutar de este día junto con sus mamás.

Finalmente, aunque no habrá clases en Coahuila y Durango el viernes 10 de mayo, el subsecretario de Educación Básica en el primer estado, Jorge Alberto Salcido Portillo, indicó que el resto del personal educativo que no sea madre, recibirá un taller en línea.

Asimismo, se les dará salida al medio día para que el personal también pueda festejar con su familia el Día de las Madres.