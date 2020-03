El presidente municipal de Guadalupe Julio César Chávez indicó que se multarán a las personas que sean encontradas haciendo actividades no esenciales.

México.- El presidente municipal de Guadalupe en el estado de Zacatecas, Julio César Chávez Padilla dio a conocer que debido a la actual contingencia por coronavirus Covid-19, durante los próximos días se impondrán multas de 3 mil pesos a las personas que sean sorprendidas en la vía pública y no estén realizando actividades esenciales.

En encuentro con medios de comunicación, el alcalde de la demarcación destacó que la multa será aplicada a los ciudadanos que no acaten el exhorto de quedarse en casa ante la pandemia de la enfermedad respiratoria por la cual hasta el momento han muerto 20 personas en México.

“El mensaje es ‘Quédense en casa’, el Ayuntamiento está poniendo de su parte y haciendo lo posible, hoy es nuestra responsabilidad asumir el liderazgo de que el municipio no se detenga y siga funcionando” Julio César Chávez Padilla

De acuerdo a lo señalado en la conferencia de Chávez Padilla, a partir de este fin de semana se incrementaron las detenciones por faltas administrativas hasta en un 531 por ciento, de las que detalló, son personas que no estaban llevando a cabo actividades esenciales .

“Estas personas se divertían en este primer fin de semana de quedarse en casa, actuaron de manera irresponsable, compraban cervezas e incluso se atendieron accidentes viales por conducir en estado de ebriedad” Julio César Chávez Padilla

De la misma forma, el alcalde expuso que las personas que fueron apercibidas no hicieron caso al llamado para prevenir la propagación del nuevo coronavirus y debido a dicha situación, se decidió proceder a la implementación de las medidas sancionatorias para que se respeten las disposiciones de prevención.

Por otro lado, el alcalde exigió a los representantes de la iniciativa privada que ante la escasez de cubrebocas, guantes y otros materiales de higiene, no busquen beneficios personales al incrementar los precios de dichos artículos.

Por ello, los exhortó a no estar de “pránganos, no abusen de la necesidad, no lucren con la necesidad”.