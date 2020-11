Aprueban multa y arresto en Nayarit para quien no use cubrebocas

Para las personas de menos ingresos, el pago de multa se deberá adaptar a su sueldo

México.- Quien no use cubrebocas en Nayarit recibirá una multa de mil 700 pesos y será arrestado por 36 horas , aprobó el Congreso local como medida para evitar el aumento de casos de Covid-19.

La reforma de la Ley de Cultura Cívica fue aprobada por unanimidad por las y los legisladores, la cual fue enviada por el gobernador Antonio Echeverría.

La multa y arresto también será para quien no use gel antibacterial, no mantenga sana distancia entre personas, no se tape la boca al toser y estornudar, y escupir en la vía pública.

Esta medida señala que si la persona es jornalera u obrera la multa a pagar no podrá ser mayor al importe de su salario diario, y si es una persona no asalariada, el monto a pagar no deberá pasar del equivalente de un día de su ingreso.

El Congreso avaló que los municipios deberán difundir campañas para informar a la población de las nuevas medidas e invitar a tomar acciones para evitar que continúen los contagios del nuevo coronavirus.

“Las diversas reformas aprobadas facilitarán la convivencia entre las personas para la reapertura de negocios, locales, lugares de entretenimiento, parques, jardines, unidades deportivas, espacios públicos, para la reactivación de la economía que tanto se ha visto afectada y la recuperación de empleos de miles de familias” Reforma de Nayarit

En el estado se registran hasta el 26 de noviembre 7 mil 119 casos y 9 36 muertes de las Secretaría de Salud de Nayarit. La entidad se encuentra en Semáforo Alerta Covid-19 color amarillo.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Nayarit, Jorge Benito Rodríguez, dijo el 26 de noviembre que aún no se contempla ley seca en el estado, pues no es una medida que ayude a disminuir los contagios de la enfermedad.

Con información de Meridiano.mx y Milenio