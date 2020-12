El hombre se dirigía a su domicilio conduciendo su motocicleta tras finalizar su jornada laboral en una maquiladora de Acanceh, Yucatán.

El regidor de panteones de la villa de Tecoh en Yucatán, José Luis García Canché, falleció la noche de ayer 23 de diciembre en un accidente vial a la edad de 36 años de edad.

De acuerdo con los reportes, el hombre se dirigía a su domicilio conduciendo su motocicleta con placas TPJ8H tras finalizar su jornada laboral en la maquiladora Lee Company de Acanceh de Yucatán.

Sin embargo, al llegar al entronque de Tecoh en la vía Mérida-Chetumal perdió el control de su motocicleta, lo que ocasionó que derrapara en el asfalto y recibiera golpes de gravedad.

El regidor de panteones de Tecoh habría pasado a comprar regalos navideños

Presuntamente, el regidor de panteones previo al accidente vial había realizado compras navideñas, pues junto a su cuerpo se encontró una casita de nacimiento y piñatas.

El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y los trámites legales.

Por su parte, en una tarjeta informativa, el Ayuntamiento de Tecoh lamentó el suceso y brindó unas palabras de pésame a familiares y amigos.