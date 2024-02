Un temblor se registró hoy 23 de febrero; un sismo atípico sacudió Cuernavaca, Morelos.

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo ocurrió a las 17:11 horas con una magnitud de 4.0.

Se trata de un temblor atípico dada su localización, pues Morelos no está situado cerca de las costas.

La localización del sismo fue a 3 kilómetros al sureste de Cuernavaca, Morelos, con una profundidad de 1 kilómetro y las siguientes coordenadas:

latitud: 18.91°

longitud: -99.21°

ACTUALIZACIÓN DE PROFUNDIDAD: SISMO Magnitud 4.0 Loc 3 km al SURESTE de CUERNAVACA, MOR 23/02/24 17:11:00 Lat 18.91 Lon -99.21 Pf 1 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 23, 2024

Sismo en Cuernavaca, Morelos no ameritó alerta sísmica en CDMX

A pesar de la cercanía de Morelos con la CDMX, el temblor ocurrido la tarde de hoy 23 de febrero, en Cuernavaca, no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Pero, ¿por qué no sonó la alerta sísmica? De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), la alerta no se activa cuando el sismo no supera los niveles de energía preestablecidos.

Incluso internautas de la CDMX confirmaron que no percibieron el movimiento telúrico, mientras que habitantes de Morelos aseguraron percibir muy fuerte el temblor al norte de Cuernavaca.

Si se sintió! Fuerte pero breve

Zona norte de Cuernavaca — Theo Enríquez (@tehi_enriquez) February 23, 2024

Información en desarrollo...