Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, asegura que liquidó la deuda pública de la demarcación gracias a la transparencia y buena organización financiera de la administración que lidera.

Asimismo como consecuencia de que los pobladores de Tijuana han sido constantes y cumplidos con el pago de sus obligaciones fiscales como el predial y otros impuestos por adquisiciones varias.

De acuerdo con Montserrat Caballero, este trabajo colectivo que liquidó la deuda pública total de 2 mil 290 millones de pesos va contra todo pronóstico para el desarrollo de Tijuana.

Sin embargo, la especial confianza en la administración local, así como la austeridad que se defiende en su estructura lograron finiquitar el monto previsto con vida hasta el año 2040 .

“Hoy quiero compartirles a todas la familias tijuanenses que este 10 de enero de 2024 dejaremos de ser el municipio más endeudado de todo el país por encima de Hermosillo, Monterrey, Guadalajara y Zapopan”. Montserrat Caballero

Deuda pública se liquidó gracias al ejemplo de gobierno de AMLO

En su mensaje transmitido desde la Casa de Cultura de Altamira, Tijuana, Montserrat Caballero manifestó que la deuda pública de Tijuana se liquidó también gracias al ejemplo de gobierno de AMLO.

Pues el presidente de México es quien ha impulsado el trabajo político desde la sinceridad, austeridad y confianza con el pueblo con sus principios de no mentir, no robar, no traicionar y no endeudar.

Finalmente, para concluir con el tema, Montserrat Caballero añadió a su festejo por la liquidación de la deuda pública que su quehacer en Tijuana se mantendrá a favor del bienestar y una óptima calidad de vida para sus habitantes.