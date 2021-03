Javier Estrada Cárdenas, diputado del PAN en Michoacán, pidió la destitución de un auditor y dijo que se podía gastar el dinero público en lo que sea

El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó al Comité Directivo Estatal de Michoacán retirar la coordinación de diputados locales a Javier Estrada Cárdenas, tras la difusión de un audio en el que expresó que se puede gastar el dinero público “hasta con putas”.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN solicitó que se tomen las medidas necesarias y se aclaren los dichos del diputado local Javier Estrada Cárdenas, quien se desempeña como coordinador del partido en el Congreso local de Michoacán.

El PAN destacó que, por sus valores y principios como el respeto a la dignidad de las personas, no pueden permitir sus funcionarios hagan comentarios machistas y misóginos. Sin embargo, no mencionó nada acerca de los comentarios del uso discrecional de los recursos públicos que dijo el diputado local del PAN.

Diputado del PAN hace comentario machista

El 16 de marzo, se difundió un audio de una reunión de noviembre de 2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán. En él se escucha como el diputado local del PAN, Javier Estrada Cárdenas, señaló que se sentía agraviado por los señalamientos del auditor en el uso de gasto público y propuso su destitución.

"Nosotros tenemos una ruta para la autonomía; que lo cabildee; que lo procese o lo que sea, pero a mí a putazos no y hasta donde tope; al bote… al bote (…) Son mamadas… yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué él (auditor) estar condicionando”. Javier Estrada Cárdenas, diputado local del PAN

"Yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera hasta con putas" Javier Estrada Cárdenas, diputado del PAN y coordinador de su bancada en Michoacán. Al ser cuestionado por la Auditoría Superior del Estado sobre el uso de recursos públicos. pic.twitter.com/xx61Bp6xWW — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 17, 2021

Diputado del PAN ofrece una disculpa pública

Tras la difusión del audio, el diputado local del PAN, Javier Estrada Cárdenas, dio una disculpa pública y dijo que cometió un error muy delicado, asimismo se disculpó con las mujeres de su familia, a través de un video difundido en su cuenta oficial de Facebook.