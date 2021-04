Doctora residente del Hospital Regional Universitario en Colima sufre violencia sexual en el 2019, recurre a Comisión de Derechos Humanos

México.- Una médica residente del Hospital Regional Universitario en Colima, denuncia ser víctima de violencia sexual en el 2019, por parte del jefe del área de ginecología y obstetricia, quien la acosó y violentó.

De acuerdo con el expediente oficial de la víctima, cuando se encontraba en un consultorio “entró él del jefe del área de ginecología y obstetricia con una paciente, la cual se acostó en la camilla porque la iba a revisar”, por lo que la residente optó por retirarse.

No obstante, antes de que la víctima se fuera, el doctor se puso frente a ella, la tomó por la cintura para abrazarla y logro besarla por la fuerza.

“Di unos cuantos pasos, estaba frente a mí, como a medio metro y en eso yo trato de recorrer una silla para salirme, pero como estaba muy cerca él me agarra de la cintura, después de eso me abrazó con sus dos manos, acerca su cara a mi oreja derecha y comienza a besarme (…)" Declaración victima

A pesar de que la médica residente fue cambiada de área laboral al Hospital Materno Infantil en Colima, debido a que autoridades judiciales, emitieron una orden de protección, meses después, la misma persona que la habría agredido fungió como su superior.

“Yo intento quitarlo, empujándolo con mis dos manos en su tórax, pero como me tenía muy apretada no podía, de hecho, le dije ‘Doctor, ya déjeme ir’, en eso me apretó más e intentó besarme la boca, por lo que yo al ver esa acción de él yo me voltee y me estuvo besando en mi mejilla, yo lo vuelvo a empujar y en eso me soltó” Declaración victima

En julio de 2020 , el doctor fue nombrado come jefe de servicios de ginecología y obstetricia en el Hospital Materno Infantil, mismo hospital al que fue cambiado la víctima como medida de prevención ante estos hechos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima tuvo que intervenir ante la violación de derechos

El caso fue llevado hasta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), la cual emitió la Recomendación 01/2021 , dirigida a la Secretaría de Salud estatal “por la vulneración de los derechos al trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica de una doctora residente de este sector, poniendo en peligro su integridad física, psicológica y sexual”.

La CDHEC consideró que la autoridad señalada violentó los derechos humanos de la residente, pues tenía la obligación de proteger y privilegiar el bienestar tanto físico, psicológico y emocional de la doctora desde que tuvo conocimiento de los hechos.