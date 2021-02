Lupita Jones podría ser candidata al gobierno de Baja California; aclaró que no tiene experiencia en la política, pero tampoco "mañas"

México.- La empresaria Lupita Jones aseguró que podría ser la candidata de la alianza Va por Baja California, entre el PAN, PRI y PRD, a la gubernatura de Baja California, según Excélsior y un video que publicó en redes sociales.

En un video publicado en Facebook Lupita Jones explicó que la han buscado para contender por la gubernatura de Baja California, pero explicó que ha reflexionado sobre las invitaciones recibidas y su posible labor como mandataria, de ganar las elecciones de 2021. Aclaró que si bien no tiene experiencia en la política, tampoco tiene la "maña" que caracteriza a algunos personajes.

"No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos me están invitando a contender por la gubernatura de Baja California. Esta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada. Por eso, me he puesto a reflexionar profundamente sobre mi estado y que podría hacer yo, si tuviera esa responsabilidad" Lupita Jones

La ex Miss Universo refirió que Baja California merece un mejor gobierno con un discurso de progreso y unidad, que permita que el estado se levante de la pandemia y logre llevar al estado a otra época.

Además refirió que no milita en ningún partido político , pero podría trabajar en un proyecto político para la gubernatura, e invitó a la gente a opinar al respecto. De esta forma dejó abierta la posibilidad de contender por la gubernatura en las elecciones de 2021

"Si fuera gobernadora lo haría para unir a la gente, no para dividirla. Para levantarnos juntos de la crisis, y para llevar a Baja California a una nueva era. No soy de un partido político, y eso es bueno, porque yo sí me puedo sentar con todas y con todos a trabajar en equipo. Soy ciudadana como tú, mi interés es el mismo que el de toda la gente" Lupita Jones

¿Quién es Lupita Jones?

María Guadalupe Jones Garay, mejor conocida como Lupita Jones, es una actriz, empresaria, escritora y reina de belleza mexicana, que nació en Mexicali, Baja California, el 6 de septiembre de 1967.

Lupita Jones saltó a la fama por ganar el certamen Miss Universo en 1991, siendo la primera mexicana en obtener el cetro y la corona. Además tiene estudios en Administración de Empresas y maestría en Administración Industrial.

Derivado de su victoria en Miss Universo Lupita Jones representó a México a través de la empresa Promocertamen, que creó el concurso Nuestra Belleza México, cuyas ganadoras son las participantes en Miss Universo, Miss Internacional y Miss Mundo. También creó el concurso de belleza masculina El Modelo México. También ha sido representante de la ONU y de L’Oreal.