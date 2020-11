El espacio se usaba para la formación y superación personal de las mujeres.

Durante el programa matutino 'Aquí Contigo' el periodista Alex Kaffie reveló que para Lupita Jones las cosas no van nada bien. Luego de que la semana pasada varias ex reinas de belleza la acusaran de malos tratos, ahora la ex Miss Universo fue desalojada del instituto que ella fundó.

Lupita Jones tuvo que sacar sus cosas del lugar donde tenía establecido su instituto 'Guadalupe Jones'.

Dicho lugar, que se ubicaba al sur de la Ciudad de México, era un espacio que se usaba para la formación y superación personal de las mujeres, además estaba abierto al público y en especial a las reinas de belleza que querían prepararse para sus concursos de belleza.

"Ella no la está pasando nada bien porque le echaron sus cosas para afuera, ya que no pudo seguir con el aquilar del Instituto Guadalupe Jones" Alex Kaffie

Aunado a esto, Lupita enfrenta demandas de dos exempleados por despedirlos injustificadamente, además de que supuestamente no les pagó su liquidación y ya está en tramites legales.