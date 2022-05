¿Quién fue David Alejandro Gómez Flores?, el judoca jalisciense que murió durante una competencia de la Universiada Nacional 2022 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La tarde del sábado 14 de mayo murió David Alejandro Gómez Flores a causa de un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con lo informado por el rector de la Universidad de Guadalajara, el judoca murió minutos antes de su última competencia en la Universiada 2022.

David Alejandro Gómez Flores estudiaba la licenciatura en Administración de las Organizaciones en el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Tenía 24 años de edad.

Conforme a las declaraciones, David Alejandro Gómez Flores representaba a la Universidad de Guadalajara (UDG) en la Universiada Nacional 2022.

David Alejandro llegó hasta la última competencia individual de judo en la categoría de 100kg, donde buscaba llevar el oro a la casa de estudios que representaba.

No obstante, durante la competencia se sintió mal y pidió al árbitro detener el enfrentamiento.

Según la declaración del médico especialista de los equipos deportivos de la UDG, Armando Tonatiuh Mondragón, el judoca comenzó a sentirse mal, a marearse y posteriormente cayó en paro.

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro […] No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”.

Armando Tonatiuh Mondragón