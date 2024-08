Tras la desaparición de Kevin Ulises y Elena Janetzy en Guadalajara, Jalisco, ambos primos fueron localizados con vida tras reportarse un supuesto secuestro debido a su ausencia, la cual generó protestas de sus familiares.

El caso de Kevin Ulises y Elena Janetzy fue reportado el 29 de julio; el primero en desaparecer fue Kevin Ulises en la colonia Residencial Villas Mirador del municipio de Zapopan; una hora y media después se perdió el rastro de Elena Janetzyl en la colonia Infonavit Río Nilo, Tonalá.

La desaparición de ambos generó protestas de sus familiares frente a Casa Jalisco el 5 de agosto, cuando ocurrió un hecho fuera de lo normal, ya que la propia Elena Janetzy se comunicó con su madre durante la manifestación para explicarle que se encontraba bien.

Tras la localización de Elena Janetzy, el padre de Kevin Ulises confirmó, en entrevista con Telediario, la reaparición de su hijo, quien se comunicó por vía telefónica para confirmar que se encuentra con vida y en buena salud.

Sin embargo, antes los cuestionamientos de la prensa, el padre de Kevin Ulises explicó que su hijo “se ve tranquilo pero asustado”, hecho por el que le pidió no salir de su casa:

“¡Está en mi casa mi hijo, acaba de llegar! Está bien, me marcó Fátima (mi hija), me contesta y me contestó mi hijo Ulises, ‘papá ya estoy en casa’, está en mi casa. Ya hablé con mi otro muchacho y me dice que está bien, le dije que no lo dejen salir de mi casa, pero está en mi casa, mi hijo”

Papá de Kevin Ulises