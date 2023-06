Michel Castro, quien fue reportado como desaparecido en Jalisco el pasado 26 de mayo, fue reconocido por su madre gracias a las fotos del peritaje del cuerpo encontrado en un predio contiguo a su casa.

Bacilia Guizar Contreras, madre de Michel, aseguró que el cuerpo localizado por la Fiscalía de Jalisco corresponde a su hijo de 32 años.

Asimismo, compartió que ella y el novio de su hijo Michel, Juan, tuvieron acceso a las fotografías del peritaje del cuerpo que fue encontrado en un predio contiguo a su casa.

Bacilia Guizar compartió a medios de comunicación que logró la identificación de su hijo Michel Castro por las fotos del peritaje; sin embargo, va a pedir que se realice la prueba de ADN para confirmar su identidad.

Asimismo, la madre de Michel Castro acusó que la Fiscalía de Jalisco ha sido inepta en la investigación del caso e incluso la obligó a manifestarse afuera de las instalaciones de la dependencia.

De acuerdo con Bacilia, ella y Juan reconocieron los rasgos físicos de Michel Castro, así como sus señas particulares y la ropa que llevaba el día que desapareció en el cuerpo sin vida localizado.

Asimismo, en las fotos pudieron reconocer la coincidencia con la dentadura y dedos de las manos y los pies del cuerpo; sin embargo, se mostró triste al compartir que el rostro se encontraba en estado de descomposición y con una posible herida profunda.

Bacilia reiteró que estuvo solicitando a la fiscalía que revisaran los departamentos en el predio vecino luego de que encontró sangre y un hoyo que lucía sospechoso pero no le hicieron caso.

Asimismo, resaltó que los elementos de la policía deben ser enviados a capacitar y lamentó que la fiscalía no cuente con personal calificado para atender sus labores por lo que los calificó como “ineptos”.

Además, sentenció que es culpa de las autoridades que las mamás tengan que salir a buscar a sus hijos, pues no hacen su trabajo como deben de hacerlo,

“Si no fuera porque yo fue a abrir la puerta nos dimos cuenta que había sangre, llegaron y vieron la sangre y les pedí: revisen todos los departamentos y no quisieron…Vi un terreno a lado y les dije que se ve un hoyo, puede estar ahí atrapado, me dijeron: no señora…Son unos ineptos, el fiscal debe de tener su gente preparada, deben enviarlos a la academia, por eso las mamás salen a buscar a sus hijos”

Bacilia Guizar , madre de Michel Castro