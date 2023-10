El Coordinador de la bancada local de Morena en Jalisco, José María “Chema” Martínez, estableció un pacto de amor por Jalisco en su Segundo Informe de actividades legislativas.

José María “Chema” Martínez destacó que también ha emprendido una lucha por salvar al Estado de los gobernantes sinvergüenzas, que sea el pueblo quien decida y mande, y que haya transformación.

Asimismo, destacó que desde Morena luchan para que las y los mexicanos, incluyéndolo, vivan sin miedo, con dignidad y tranquilidad, combatiendo la corrupción y la impunidad.

José María “Chema” Martínez dice no a las pinches rentas caras en Jalisco

En su Segundo Informe, ante 600 personas, el legislador morenista llamó a luchar contra los gobernantes sinvergüenzas y sátrapas que han permitido la impunidad en Jalisco.

“Luchemos para sacar a estos gobernantes sinvergüenzas y sátrapas que permiten la impunidad, y no se puede explicar si no son cómplices”

José María “Chema” Martínez, pidió a los jaliscienses luchar juntos para encontrar la posibilidad de salvar la patria, “porque una vida es sagrada, el bienestar de un hogar es sagrado, y eso, amigas y amigos, vale para darlo todo, hasta el último aliento, y ese es mi compromiso, un pacto de amor por Jalisco”, refirió.

Así como para no permitir que tragedias como la desaparición de los jóvenes de Lagos de Morena se vuelva a repetir, y que la impunidad no continúe como parte del sistema de Jalisco.

“Luchemos por acabar con la impunidad que tiene sumido al pueblo en la desolación, en la desesperanza, y a los delincuentes riendo y caminando por la calle; luchemos todos, encabronados, para que nuestros jóvenes y nuestras mujeres no sean desaparecidos; luchemos encabronados, para no volver a sufrir lo que pasó en Tonalá y con los chavos de Lagos de Moreno; luchemos encabronados, para no perder la esperanza de encontrar a todos nuestros seres queridos”.

José María "Chema" Martínez