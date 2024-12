En redes sociales se viralizó un video en que el se exhibe a Enrique Alfaro, gobernador saliente de Jalisco, ignorando a la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez.

El metraje fue compartido la mañana del 6 de diciembre por la propia Tonantzin Cárdenas, diputada local por el distrito 4 en Zapopan, a través de su perfil de X (antes Twitter).

De acuerdo con su publicación, el insólito hecho tuvo lugar en plena sesión de toma de protesta de Pablo Lemus, en el Congreso del Estado de Jalisco, donde Enrique Alfaro ignoró a la legisladora por estar revisando su celular.

“Hoy mientras hablaba en el Congreso, el gobernador saliente, Enrique Alfaro, hizo lo que mejor sabe hacer: ignorar”, publicó la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez en su perfil de X.

El video de casi 45 segundos de duración, muestra a Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez lanzando fuertes críticas contra el gobierno de Alfaro, mismo al que calificó como incapaz e indolente.

Es en ese momento que la diputada se percata de que el gobernador saliente no le estaba poniendo atención por estar revisando su celular: “Perdón, gobernador, ¿podría poner atención? Gracias”, reprochó.

A pesar de la petición, Enrique Alfaro hizo un movimiento de negación con la cabeza y siguió mirando su celular. En respuesta, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez prosiguió con sus criticas.

Enrique Alfaro no se ha posicionado sobre estas criticas en su contra, inclusive, compartió un video en sus redes sociales en el que destaca que “salió por la fuerte de enfrente” en medio de gritos de apoyo y felicitaciones.

Durante la sesión de toma de protesta de Pablo Lemus, militantes de diferentes partidos lanzaron duras críticas al gobierno saliente de Enrique Alfaro, a quien se refirieron como indolente en temas de seguridad y desaparecidos.

El primer diputado en tomar la palabra, fue el ex partidario de Morena, Alejandro Puerto, quien sostuvo que el proceso electoral mediante el cual se eligió a Enrique Alfaro como gobernador, fue completamente ilegal.

A pesar de las fuertes criticas hacía él y su gobierno, Enrique Alfaro ignoró a los diputados opositores y se limitó a revisar su celular durante gran parte de la sesión en el Congreso.

Fue en ese contexto que Tonantzin Cárdenas, diputada de Futuro, lo encaró y reprochó por ignorar a los legisladores. A su queja se unió la diputada María del Refugio, del PRI, quien hizo un llamado a Pablo Lemus para que no ignore ni censure como Alfaro.

“Le hago un llamado para que el gobierno que representa sea un gobierno de puertas abiertas y no de puertas cerradas, sea sensible y no insensible, que escuche y que no ignore, respete y no censure, acuerde y no descalifique, que construya y no destruya instituciones, como lo ha hecho hoy el gobierno federal”

María del Refugio Camarena, diputada del PRI.