Un coatí movilizó a la policía y a los bomberos en Guadalajara; pues vecinos de la colonia El Bethel no sabían qué era y alertaron a las autoridades por la presencia de un animal desconocido.

La madrugada de este viernes 12 de agosto un coatí generó la movilización de las autoridades de Guadalajara, pues los vecinos, al desconocer qué animal era y pensando que se trataba de un oso hormiguero , llamaron al 911.

El coatí se encontraba a las afueras de una casa en el cruce de las calles Hacienda la Calera y Bersabab , en un principio el animal recorría las calles, pero después se trepó a un balcón.

Sin embargo, cuando los bomberos quisieron atraparlo, el coatí se dio cuenta y salió corriendo.

Según lo dicho por medios de información, durante las primeras horas de hoy 12 de agosto tanto los bomberos como la policía de Guadalajara acudieron a la colonia el Bethel para atender el llamado de la presencia de un extraño animal.

Sin embargo, a su llegada se percataron que se trataba de un coatí, a quien uno de los bomberos describió como un animal omnívoro, pero que en la mayoría de las ocasiones se alimenta de carne.

Por lo que señaló que la presencia del coatí en la colonia era extraña , pues según información de expertos, los animales están acostumbrados a vivir en grupos, además es una especie endémica de la isla de Cozumel.

En ese sentido, el bombero indicó que por el lugar en donde se encontraba lo más probable es que el coatí haya sido una mascota que se escapó o que esté en alguna vivienda de manera ilegal.

¿A qué hora fue el sismo de hoy? Claudia Sheinbaum explica por qué la alerta sísmica no sonó en toda la CDMX

Igualmente, el hombre solicitó a los vecinos de la colonia de Guadalajara que de encontrar algún otro ejemplar de coatí no se le acerquen, ni lo toquen, y dar aviso a Protección Civil para evitar cualquier daño, ya sea a la persona o al animal, señalado como especie amenazada.

Cabe destacar que al final ni la policía de Guadalajara, ni los bomberos, lograron culminar el rescate del coatí.

“Es un animal omnívoro, básicamente es carnívoro, pero puede comer también frutas, verduras y come otros mamíferos pequeños, tanto aves también, entonces aquí la cuestión y por el lugar dónde se encuentra es que haya sido una mascota que se escapó o mascota ilegal, alguien que lo tenía ahí en su casa y se le escapó, aquí pues, si lo llegaran a ver es, es no tocarlo, no tratar de manipularlo y llamar de nuevo a Protección Civil”

Bombero