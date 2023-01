El sacerdote jesuita Hernan Quezada denunció corrupción en el Aeropuerto de Guadalajara luego de que fue detenido por dos policías con identificaciones vencidas de la Secretaría de Seguridad vencida, que le quisieron cobrar 400 pesos por “levantar pasaje”.

El domingo 29 de enero el sacerdote jesuita acudió al Aeropuerto de Guadalajara para recoger a algunos profesores o sacerdotes; sin embargo, al momento de querer salir de la terminal aérea, fue detenido por dos policías con credenciales vencidas de la Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC) que le dijeron que debía pagar 400 pesos por llevar pasaje.

Asimismo, denunció que estos policías, quienes estaban armados, rendían informes a la encargada del estacionamiento del aeropuerto, quien además les daba instrucciones para no dejarlo salir.

“Hay algo muy raro, que una funcionaria del estacionamiento está dando instrucciones a la policía y la policía se la reporta a ella…La corrupción y la impunidad se expresan en acciones que parecen pequeñas pero que expresan la crisis nacional y de modo de operar del @Aeropuerto_GDL No pagué lo que se me pedía y me mantuve firme en exigir que se me acusará y tuviera acceso a un Juicio si me veían sospechoso.” sacerdote jesuita Hernan Quezada

Herman Quezada mostró su identificación de sacerdote jesuita al creer que se trataba sólo de una confusión, pues se trataba de un religioso que acudió por sus compañeros y profesores de la universidad de Fordham.

El sacerdote j esuita pagó el boleto del estacionamiento para poder sali r; sin embargo uno de los policías le cerraron el paso.

“Ya arriba de la camioneta se me acerca un policía armado y me dice: usted no se va hasta que me muestre una factura o que fuera a pagar por el uso de suelo que esta ocupando con fines comerciales. Le dije que podía ver que es una camioneta de un seminario debidamente identificado y yo soy sacerdote, los que vienen son sacerdotes…pues usted no se va, tiene que pagar” sacerdote jesuita Hernan Quezada

El sacerdote jesuita compartió para Así las cosas que dejó a los profesores y compañeros en la camioneta y regresó al aeropuerto para explicar que no estaba “levantando pasaje” y se trataba de una situación de “sacerdotes recogiendo a sacerdotes”, pero le exigieron el cobro por “uso de suelo”.

El sacerdote Hernan Quezada aclaró que no lo podían retener, pues ya había cumplido con lo estipulado por las reglas del aeropuerto al pagar el boleto del estacionamiento.

Por ello, se dirigió con la camioneta a las plumas del estacionamiento para salir; sin que le permitieran salir; luego, lo obligaron a retroceder.

“Les cuento mi historia y me dicen: Sí son 450 pesos o si no no sale. Esto es Ilegal…Me hicieron regresar en sentido contrario y fui a la ventanilla. En la ventanilla el tipo me dijo que tenía que pagar” sacerdote jesuita Hernan Quezada

Luego, identificó a la funcionaria que parecía estar a cargo, pues los policías se reportaban con ella y era quien no permitía que los dejaran salir para decirle que lo que estaba haciendo no era legal.

Asimismo, le pidió que lo presentara ante las autoridades si estaba haciendo algo ilegal, pero ella no podía privarlos de su libertad.

Sin embargo, la funcionaria le aclaró que no estaban siendo privados de su libertad pero que debía opacar por haber levantado pasaje dentro del aeropuerto.

“Fui con esta mujer y le dije que esto es ilegal, me están deteniendo. ‘No, usted no está detenido’, pues yo no me puedo ir. Si estoy haciendo algo ilegal usted presénteme con una autoridad pero ustedes no me pueden detener” sacerdote jesuita Hernan Quezada

Dejan salir a sacerdotes jesuitas tras intervención de otro policía; pagó doble estacionamiento

Luego de unos 40 minutos explicando que no había razón por la que debería pagar el uso de suelo, un policía se dio cuenta de lo que ocurría.

Sin embargo, tuvo que mostrar las identificaciones de todos los sacerdote jesuitas y profesores para que los dejarán oir.

Asimismo, el oficial le aclaró que tendría que pagar otros 50 pesos de estacionamiento, pues su tiempo para salir había caducado.

Reiteró su molestia por todo lo ocurrido pues le pareció que “todo eso es ilegal”; pero le recordaron que “hasta el Cardenal” tiene que pagar derecho de piso.

Después de salir no pasó nada diferente y logró que lo dejaran salir; sin embargo, aclaró se fue “tragándome todo esto” por la ilegalidad de lo ocurrido con él y otros jeusitas.