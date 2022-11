El exgobernador Jaime Bonilla todavía no la libra, pues la fiscalía de Baja California analiza pedir su desafuero.

Así lo expresó el fiscal del Estado, Rafael Orozco Vargas, quien en entrevista para medios de comunicación expresaría que es un tema que se está analizando.

Fiscal de Baja California: El hecho de Jaime Bonilla no pueda comparecer no quiere decir que no sea un imputado

De acuerdo con el titular de la fiscalía de Baja California, el hecho que Jaime Bonilla no pueda comparecer no quiere decir que no sea imputado en el caso de los contratos irregulares con la empresa Next Energy.

Asimismo, Rafael Orozco Vargas expresó que el hecho de que se le quite el desafuero al ahora senador no es para que no quiera declarar, sino para procesarlo penalmente.

Gobierno de Baja California denuncia a Jaime Bonilla por daño al erario público por 12 mdp

Previo a las declaraciones del fiscal, el Gobierno de Baja California había denunciado al ex gobernador Jaime Bonilla, así como a otros exfuncionarios, por daño al erario público por 12 millones de pesos.

Lo anterior por los compromisos que adquirió con una organización conocida como Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica, que nunca se construyó.

Jaime Bonilla logra evadir proceso penal, consigue ratificación como Senador

No obstante, Jaime Bonilla logró evadir el proceso penal el pasado agosto, pues obtuvo la ratificación como Senador de la República y le otorgaría un fuero.

Pese a esto, el titular de la fiscalía de Baja California está analizando solicitar el desafuero al mandatario y que aunque sería importante entrevistarlo como testigo, la intención es procesarlo.

Por su parte, el asesor jurídico del gobierno del Estado, Juan José Pon, comentó que el desafuero es una opción que debe explorarse; sin embargo, no es una opción que corresponde a la dependencia.