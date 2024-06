Iván Atzael Díaz Marín fue detenido por policías de Aguascalientes el domingo 2 de junio y 20 horas después murió a causa de severos traumatismos, tras una presunta golpiza de los elementos.

Ante la situación, los padres de Iván Atzael Díaz Marín, de 30 años de edad, realizaron las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación por el presunto homicidio de su hijo.

Ello al asegurar que el joven fue detenido y puesto a disposición del área de Justicia Cívica en Aguascalientes, donde, acusan, fue torturado hasta provocar su muerte.

Las autoridades municipales niegan la tortura en contra de Iván Atzael Díaz Marín, y rechazan el separar de sus cargos e investigar a los policías que estuvieron con el joven.

Sin embargo, la familia de Iván Atzael Díaz Marín exige justicia por su hijo , quien fue golpeado de manera severa hasta dañar los órganos vitales y finalmente murió a causa de dichas lesiones.

Iván Atzael Díaz Marín fue detenido a las 21:10 horas del domingo 2 de junio, por cometer presuntos disturbios en la vía pública; pero, a las 11:00 am se informó que el joven fue trasladado a un hospital.

El aviso del traslado se dio por parte de una trabajadora social, quien informó a sus padres, que ya sabían de la detención de su hijo, que Iván Atzael se golpeó severamente por presuntamente estar intoxicado.

Ante la situación, la madre del joven se trasladó al Hospital Tercer Milenio, donde el joven de 30 años de edad se encontraba, y a quien vio tirado en el piso gritando de dolor por los golpes.

Debido a la presunta intoxicación de Iván, el Hospital Tercer Milenio trasladó al hombre al Hospital de Psiquiatría “Dr. Gustavo León Mojica García”, para su desintoxicación; no obstante, no fue desintoxicado.

Los médicos del nosocomio señalaron que el joven no había consumido sustancias tóxicas, y que su agitación se debía al dolor por los severos golpes que presentaba, pues Iván Atzael Díaz Marín tenía:

Por todo ello Iván fue trasladado nuevamente, ahora al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS , donde los médicos llamaron al Ministerio Público para dar parte de las condiciones del joven.

Sin embargo, Iván Atzael Díaz Marín, quien ya presentaba daño renal y daños en los órganos a la altura del abdomen, murió a las 17:15 horas del lunes 3 de junio, a 20 horas de su detención y tras ser trasladado en 3 ocasiones a diferentes hospitales.

Debido al grado de las lesiones que Iván Atzael Díaz Marín, y a las inconsistencias en las declaraciones de las autoridades, los padres del joven señalan a los policías por golpear a su hijo hasta matarlo, y piden justicia.

Y es que la trabajadora social señaló que Iván Atzael se golpeó a sí mismo por presuntamente estar intoxicado, lo que fue desmentido en el expediente clínico del Hospital de Psiquiatría, que señaló que la agitación del joven se debía a los traumatismos.

Igualmente, el médico de la policía municipal que revisó a Iván Atzael Díaz Marín señaló que el joven ingresó a los separos sin golpes, por lo que los padres del joven cuestionan cómo y en qué momento se lastimó.

Además, los padres de Iván señalan que desaparecieron las pertenencias del joven de 30 años de edad, incluidos entre 5 y 10 mil pesos que cargaba por una herencia que recibió antes de ser detenido.

Por ello, y por los diferentes comentarios sobre casos de tortura que han cometido los policías municipales de Aguascalientes, la familia de Iván Atzael Díaz Marín presentó una denuncia penal por homicidio contra quien resulte responsable.

Igualmente, emitió la queja 304/24 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHA), y la apertura del expediente 127/24 en la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Los responsables tienen que ser los que lo detuvieron, no sabemos cómo lo hicieron. También el doctor que lo recibió, si es que lo recibió golpeado; o fueron los custodios en la noche. Dicen que los amarran cuando los ven violentos, que los amarran de las celdas y los dejan toda la noche ahí. Pero a mi hijo lo torturaron, lo mataron. Queremos, exigimos justicia por él y para que estas cosas no vuelvan a pasar. No es justo”.

Padre de Iván Atzael Díaz Marín