El pasado jueves 15 de febrero fue asesinado el empresario Óscar Octavio Aguilar Vera, en un restaurante de Aguascalientes; su muerte ha consternado a las y los mexicanos, por lo que a continuación te contamos quién era.

Óscar Octavio Aguilar Vera fue asesinado mientras estaba en una reunión en el restaurante Las Costillas de Sancho, en Aguascalientes, donde discutía una importante lucha legal por una patente.

El hombre fue asesinado a manos de un par de sicarios que se fingieron comensales para, en cuanto tuvieran la oportunidad, dispararle a quemarropa en la cabeza y posteriormente huir.

El asesinato se da en medio de un clima de violencia en todo México, donde se han señalado a 5 entidades como las más peligrosas del país, según el SESNSP.

Por eso, a continuación te contamos quién era Óscar Octavio Aguilar Vera y todo lo que sabemo de él, como:

Edad

Grado de estudios

Trayectoria profesional y más

¿Quién era Óscar Octavio Aguilar Vera?

Óscar Octavio Aguilar Vera era un empresario de Zacatecas que se dedicaba a la minería, y que a lo largo de su trayectoria profesional registró casi 20 patentes de herramientas para esta industria.

El hombre fue asesinado en Aguascalientes, mientras resolvía la autoria de una patente para el sector minero, valuada en 70 millones de pesos y por la que había una lucha legal desde 2019.

¿Cuál era la edad de Óscar Octavio Aguilar Vera? Te decimos si sabemos su signo zodiacal

Aunque no se sabe mucho de Óscar Octavio Aguilar Vera, se conoce que el hombre tenía 53 años de edad al momento de ser asesinado.

Asimismo, se ha señalado que el empresario vivía en Fresnillo, Zacatecas, sin embargo, se desconoce si es su lugar de nacimiento o cualquier otro dato al respecto.

Igualmente, no se sabe nada sobre su fecha de nacimiento o signo zodiacal.

¿Óscar Octavio Aguilar Vera tiene esposa e hijos?

Con respeto a la vida privada de Ósca Octavio Aguilar Vera y si tiene esposa o hijos, al momento se desconoce dicha información.

Sin embargo, se sabe que el hombre se encontraba con su hermano y su abogado en la reunión del jueves 15 de febrero, en donde fue asesinado a balazos por un par de sicarios.

¿Cuál es el grado de estudios de Óscar Octavio Aguilar Vera?

Con respecto al grado de estudios de Óscar Octavio Aguilar Vera, presuntamente el hombre asesinado estudió Ingenieria Civil en la Universidad de Colima.

No obstante, la información no puede ser confirmada debido a que hasta ahora no existen mayores datos de la víctima mortal en Aguascalientes.

Lamentan muerte de Óscar Octavio Aguilar Vera (especial)

¿Cuál es la trayectoria profesional de Óscar Octavio Aguilar Vera?

En cuanto a su trayectoria profesional, se sabe que Óscar Octavio Aguilar Vera tiene un total de 19 solicitudes de patente, la primera de ellas publicada en 2013.

Entre las patentes que Óscar Octavio Aguilar Vera presentó se encuentran:

Cartucho de cemento para anclaje minero

Argolla tipo omega con rosca para ancla minera

Ancla minera de tubo ranurado y varilla

Tubo para desagüe de roca minera

Equipo de prueba para anclas mineras

Cartucho de resina para anclaje minero

Ancla minera de argolla tipo omega

Ancla minera de fibra de vidrio

Ancla minera de argolla soldada

Zanco minero para ancla de tubo

Hoja de malla electrosoldada para soporte de roca

Placa minera de domo cuadrado

Placa tipo domo para anclaje minero

Ancla minera con rosa continúa

Ancla minera de tubo corto y varilla

Barra minera para desprendimiento de roca

Ancla minera de tubo ranurado

Placa soporte estructural para anclaje minero

Ancla minera con rosca en punta

Óscar Octavio Aguilar Vera fue asesinado durante reunión en Las Costillas de Sancho, Aguascalientes

De acuerdo con los reportes, Óscar Octavio se encontraba en la zona de comensales del restaurante Las Costillas de Sancho, en Aguascalientes, cuando fue asesinado.

El hombre estaba en la tercera reunión para solucionar la demanda de autoria de una patente de la industria minera, misma que fue impuesta por él, pues señalaba que otra persona estaba utilizando su herramienta.

El invento por el que se llevaba a cabo una lucha legal desde 2019 estaba valuado en 70 millones de pesos y fue un juez quien ordenó a ambas partes llegar a un acuerdo para solucionar el conflicto.

De manera que la reunión pactada en Las Costillas de Sancho era para resolver dicha situación; además, se indicó que las dos reuniones previas también se habían realizado en el restaurante de Aguascalientes.

Un video que circula por redes sociales exhibe que mientras discutía con sus contrapartes dos sujetos que se hacían pasar por comensales se acercaron y uno de ellos le disparó en la cabeza, al mismo tiempo, su complice salió huyendo.

Hasta ahora no se ha dado con los responsables del asesinato de Óscar Octavio Aguilar Vera, empresario minero de Fresnillo, Zacatecas.

Asesinan a Óscar Octavio Aguilar Vera (especial)