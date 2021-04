Don Alejandro, de 64 años, informó que no contaba con acta de nacimiento o CURP, por lo cual presentó su fe de bautismo.

México. - Alejandro Martínez López, de 64 años de edad, recibió la vacuna contra el Covid-19 en el municipio de San Salvador , en el estado de Hidalgo, sin embargo a diferencia de la mayoría de los adultos mayores que están siendo inmunizados en la etapa actual, don Alejandro no presentó su INE o CURP para registrarse.

De acuerdo con lo indicado en reportes de medios locales, don Alejandro Martínez acudió a una de las unidades de vacunación contra el Covid-19 que se instalaron en San Salvador, Hidalgo y para identificarse, presentó su fe de bautismo.

Personal que aplicaba vacunas aceptó fe de bautismo para el registro

En el puesto donde Alejandro Martínez López, de 64 años de edad, recibió la vacuna contra el Covid-19, éste comunicó al personal de enfermería que estaba aplicando las dosis, que no contaba con acta de nacimiento o CURP, por lo que decidió llevar su documento de bautizo, el cual data del 4 de febrero de 1957.

A pesar de que las autoridades sanitarias del país han comunicado que como parte de los requisitos para aplicar la vacuna contra el Covid-19, se deben presentar la credencial de elector y el CURP, las enfermeras que atendieron a Don Alejandro aceptaron su fe de bautismo como comprobante oficial, por lo cual de inmediato le aplicaron la dosis del fármaco.

Por lo ocurrido, el gobierno municipal de San Salvador en el estado de Hidalgo, publicó en sus espacios de redes sociales lo ocurrido con el adulto mayor y en sus mensajes, destacó que no se pondrán pretextos a la ciudadanía para que reciba la vacuna.

"No hay pretextos para no acudir a la vacunación. Sé como Don Alejandro Martínez López que para no quedarse fuera nos trajo su fe de bautismo de 1957 para solicitar su CURP y registrarlo en la plataforma, para recibir la primera dosis de su inmunización anticovid-19"