¿Hay cobro de piso en Sinaloa? Una impresionante e inquietante denuncia anónima saca a relucir que el tema debe ser atendido con prontitud por sus desventajas en la región.

Sobre todo, al trabajo de empresarios, transportistas y productores del sector agrícola que se declaran como principales víctimas de este delito “silencioso” en Sinaloa.

Por su parte, autoridades indican que no existen registros formales sobre la existencia de cobro de piso en la entidad, aunque la inquietante denuncia trate de evidenciar lo contrario.

Joven se refugia en estación de policía de Sinaloa para no ser levantado; criminales lo sacan y nadie interviene

“La preocupación es que esto se empiece a generalizar y que todos carguemos con ese impuesto no oficial”, precisa el testimonio que enciende los focos rojos sobre preocupante tema en Sinaloa.

Según una denuncia anónima expuesta en el medio Noreste, transportistas y productores de papas y tomatillos en Sinaloa son objeto de extorsiones por cobro de piso en manos del crimen organizado.

El cual ocasiona pérdidas económicas importantes y el temor de que la práctica delictiva se extienda hacia más grupos de inocentes, o bien, repercuta en la ya presente crisis de precios en el campo .

El denunciante anónimo relata que los delincuentes arriban a las zonas de comercio comunes, como Los Mochis, Sinaloa, y, con amenazas efectúan el cobro de piso condicionando el paso de transportistas.

Mismos que, de no responder a las exigencias, son violentados físicamente hasta cubrir el valor de una extorsión que hace que el crimen organizado obtenga beneficios económicos de manera ilícita.

¿Quién era Joaquín Alonso Piedra? El empresario y ex suegro de Evelyn Salgado fue asesinado en Acapulco

En este sentido, productores y empresarios en Sinaloa hacen un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía local, pues aseguran que ya no quieren vivir atemorizados por el cobro de piso.

“Que investiguen, no sé si haya denuncias de tipo oficial, legales; porque la verdad es que los productores sí sentimos miedo de que la misma delincuencia organizada nos reprima. Yo creo que aquí sí le compete a la autoridad, a la seguridad pública, investigar y buscarle solución al problema”.

Ante el peligro que vive el gremio agrícola en la entidad por el cobro de piso, Imelda Castro, senadora de Morena en Sinaloa, propone que la desventajosa práctica sea considerada como un delito grave .

De igual modo, añadió en su iniciativa la legisladora guinda, que la extorsión reciba penas mayores para así ir combatiendo una actividad que pone en peligro la integridad y seguridad de los productores.

“Antes no se denunciaba, la gente se aguantaba y no se denunciaba, entonces, me parece que es una buena noticia que se denuncia, y pues ahí está la Secretaría de Seguridad a nivel nacional y obviamente las autoridades locales, estatales que tienen que atender este llamado de la gente”.

Imelda Castro