Un video difundido por Azucena Uresti reveló que esto es lo que le habría dicho Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, a un líder de Los Ardillos en el encuentro que tuvieron la funcionaria y el grupo criminal de Guerrero.

Las fotos que circularon el 5 de julio de 2023 mostraron a Celso Ortega Jiménez, uno de los hermanos que integra el grupo criminal Los Ardillos, dándole la mano a Norma Otilia Hernández en un comedor con varias mesas.

Este encuentro sucedió después de que Norma Otilia Hernández recibió el mensaje de un grupo criminal con siete cadáveres desmembrados y decapitados en Chilpancingo, Guerrero. Los cuerpos eran de 5 hombres y 2 mujeres.

En ese contexto, un video reveló lo que le habría dicho Norma Otilia Hernández a un líder de Los Ardillos.

El video difundido por Azucena Uresti mostró la escena entre Norma Otilia Hernández y un líder de Los Ardillos. La alcaldesa de Chilpancingo no negó el encuentro con el grupo criminal el día de la reunión y dijo: “Sólo fui a desayunar”.

Sin embargo, la nueva evidencia reveló un fragmento de la conversación entre ambos:

En ese sentido, habría explicado que el gobierno federal no la toma en cuenta en su estrategia de seguridad:

“Ya tienen definida su ruta y su estrategia, ¿cree que a mí me toman en cuenta? No, porque es acá, es arriba, vamos a hacer esto. Niégate, ahhh... Entonces yo vine a algo, donde yo te puedo más allá construyendo una carrera política. Soy la primera generación de políticos que van a hacer base de gobierno”

Azucena Uresti entrevistó a Juan Angulo, director de el Sur de Guerrero, quien explicó que en el video de la reunión la alcaldesa de Chilpancingo no se oye incómoda, sino en confianza y contándole sus quejas al líder de Los Ardillos.

Según el periodista, esto significaría que la alcaldesa contradice su primera versión del encuentro, al cual llamó “fortuito”.

Norma Otilia Hernández consideró que el asesinato de 6 choferes de las rutas de transporte de Chilpancingo el 9 de julio pudo deberse a un “pacto” entre políticos y criminales para “lastimar su imagen” y negó la posibilidad de renunciar.

Además dijo que la reunión con Los Ardillos que fue evidenciada con fotografías, así como los mensajes que dirigieron hacia ella con personas muertas, no siginifica que haya cometido un “acto delictivo”; “podré ser ingenua, pero nunca maliciosa”, dijo.

“No tengo ningún señalamiento con ningún acto delictivo, de entrada. Yo no tengo..., el hecho de que haya una cartulina eso no me implica ni me vincula por una situación de que yo esté en una situación mala. Podré ser ingenua, podré ser, a lo mejor, hasta pecar de inocente, pero nunca maliciosa. Eso sí se los aseguro”

Norma Otilia Hernández