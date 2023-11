Un sismo magnitud media se registró a las 14:24:57 horas de hoy 21 de noviembre del 2023 con epicentro en Acapulco, Guerrero.

El temblor se percibió en algunas zonas de la CDMX sin embargo no se activó la alerta sísmica; usuarios de SkyAlert recibieron la notificación del sismo en sus dispositivos móviles.

El Servicio Sismológico Nacional no ha indicado la magnitud del sismo, sin embargo Sismo Alerta Mexicana estima que la magnitud fue de intensidad media.

Terremoto en Filipinas: Sismo de magnitud 6.7 sacude las costas al sur; grúa colapsa y no se reportan víctimas

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que por el sismo de hoy 21 de noviembre se activó el protocolo correspondiente en Acapulco.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, informó que derivado del sismo de hoy martes 21 de noviembre de 2023, se puso en marcha el protocolo de Protección Civil en Acapulco.

Este es el segundo temblor significativo que impacta a la zona de Acapulco luego del paso del desvatador huracán Otis del 24 de octubre de 2023.

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) detalló la hora y el posible epicentro del temblor de hoy martes 21 de noviembre de 2023.

Además, Sasmex indicó por qué no se activó la alerta sísmica a pesar de que se percibió en algunos puntos de Acapulco, CDMX y otras ciudades aledañas.

De acuerdo con Sasmex el temblor de hoy fue detectado por 15 estaciones de sismo sensoras pero no se activó la alerta sísmica debido a que la energía del sismo en desarrollo, permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la CDMX.

Sasmex activa la alerta sísmica si en los primeros segundos de la detección sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos. Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo.

Sasmex