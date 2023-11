Un sismo de magnitud incierta se registró a las 22:33:40 horas del 10 de noviembre de 2023 con epicentro en Guerrero.

El temblor se percibió con fuerza en Acapulco, indicaron usuarios en redes sociales.

El Servicio Sismológico Nacional no ha indicado la magnitud del sismo, sin embargo la sistema de la alerta sísmica indicó que no ameritó activación por no superar los niveles establecidos.

Sismo en Acapulco, Guerrero, no ameritó la activación de la alerta sísmica

El temblor de hoy 10 de noviembre fue detectado por un sensor ubicado a 25 kilómetros al noreste de Acapulco, puerto devastado por el huracán Otis el 24 de octubre de 2023.

Por ahora se desconoce la magnitud del sismo pero usuarios en redes sociales reportaron que el sismo de hoy por la noche se percibió con fuerza en Acapulco.

#Sismo detectado el 10-nov-23 a las 22:33:40 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: 25 km al noreste de #Acapulco, #Guerrero #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) November 11, 2023

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado informó que tras el sismo de hoy el gobierno de Guerrero activó los protocolos de protección civil correspondientes.

Por ahora se desconoce sí Acapulco u otro municipio de Guerrero tuvieron afectaciones por el temblor de hoy 10 de noviembre de 2023.

Hace unos minutos se percibió sismo en #Acapulco, por lo que el @Gob_Guerrero a través de la @PC_Guerrero ha activado los protocolos correspondientes. Seguiremos informando. — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) November 11, 2023

