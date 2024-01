¿Quién era Marcelino Ruiz Esteban, aspirante del PRD al municipio de Atlixtac asesinado en Guerrero? Esto sabemos.

Fue durante la noche del pasado miércoles 24 de enero de este año, cuando el integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue atacado a balazos por hombres armados cuando circulaba a bordo de su camioneta por la carretera federal Chilapa-Tlapa.

Al momento del ataque Marcelino Ruiz Esteban se encontraba en compañía de su esposa, Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del PRD, quien también murió a consecuencia de los disparos.

La unidad fue localizada por las autoridades de Guerrero durante la mañana del 25 de enero, y los cuerpos de ambos trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar la autopsia de ley.

De acuerdo con los reportes, la camioneta del perredista fue impactada con al menos 35 disparos de arma larga, y abandonada cerca del lugar donde ocurrió el ataque.

¿Quién era Marcelino Ruiz Esteban, aspirante del PRD al municipio de Atlxixtac asesinado en Guerrero? (Tomada de Facebook )

¿Quién era Marcelino Ruiz Esteban?

Marcelino Ruiz Esteban era militante del PRD, partido con el cuál logró la presidencia municipal de Atlixtac, en Guerrero, durante las elecciones del 2018.

El edil mantuvo el cargo hasta las elecciones 2021, en donde en dicha ocasión no buscó la reelección. No obstante, su esposa Guadalupe Guzmán Cano sí se postuló para buscar el cargo, pero no resultó electa.

Actualmente Marcelino Ruiz Esteban busca sí participar de la contienda electoral, con el objetivo de buscar nuevamente la alcaldía de Atlixtac para las elecciones 2024.

El perredista era reconocido en la localidad debido a la cercanía que mantenía con la gente, además de las acciones que realizó en beneficio de la ciudadanía.

Recientemente Marcelino Ruiz Esteban denunció el aumento de violencia en Guerrero, por lo que instó a las 3 órdenes de gobierno brindar más a la gobernadora Evelyn Salgado, así como a diversas personas.

PRD pide justicia por la muerte de Marcelino Ruiz Esteban

Tras la noticia por la muerte de Marcelino Ruiz Esteban, el PRD condenó los hechos, e instó a la Fiscalía de Guerrero realizar las diligencias correspondientes.

El mensaje estuvo dirigido por la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD y difundida a través de sus redes sociales oficiales.

El PRD calificó el hecho como “un cobarde asesinato”, en donde también lamentó la muerte de Guadalupe Guzmán Cano.

“La Dirección Nacional Ejecutiva del #PRD condena el cobarde asesinato de Marcelino Ruiz Esteban y Guadalupe Guzmán Cano, a sus familiares enviamos nuestras más sinceras condolencias y a la FGEGuerrero le exigimos justicia. PRD