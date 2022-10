Este 17 de octubre se presentó el Primer Informe de Gobierno de Evelyn Salgado, donde se presumieron acciones de impacto social para los ciudadanos de Guerrero.

El Primer Informe de Gobierno de Evelyn Salgado se dio ante 5 mil asistentes a la Casa del Pueblo.

En el informe, Evelyn Salgado presumió que se sentaron las bases de la transformación en Guerrero con un gobierno eficiente, de territorio, transparente, incluyente e innovador.

Gracias a esto, se desterró a la corrupción y el soborno en el gobierno estatal, tomando en cuenta los postulados de No Mentir, No Robar y No Traicionar al pueblo.

Logros de Evelyn Salgado en su Primer Informe de Gobierno

Redujo en 78% los gastos de oficina de la gobernadora

Redujo el gasto corriente estatal en 12%, para ahorros de 2 mil 693 millones de pesos

Destinó recursos para el transporte violeta

Aumentó el salario del 13 por ciento para la base trabajadora y 10 por ciento a supernumerarios; 8 mil 500 servidores públicos beneficiados

Hizo más transparentes los programas sociales

Consolidó la pensión universal para personas con discapacidad, beneficiando a 16 mil guerrerense con 80 millones de pesos de inversión

Promovió alimentación saludable, con el DIF, gracias al programa de asistencia alimentaria, beneficiando a 632 mil 41 ciudadanos al mes

Entregó 2 mil aparatos funcionales a personas con discapacidad

Evelyn Salgado (Cortesía)

Logros de Evelyn Salgado en su Primer Informe de Gobierno en cuanto a salud

Se reactivó el sistema de salud, logrando realizar 4 millones de consultas de medicina general, 555 mil de especialidad y 34 mil cirugías

Se realizaron 20 mil mastografías

Se desplegaron 53 unidades móviles de Caravana de la Salud, que dieron 153 mil consultas en 634 localidades de 33 municipios de marginación

Se realizaron 72 traslados a pacientes en estado crítico

Se realizaron 414 traslados terrestres

Se invirtieron 85 millones de pesos para mantener el sistema de salud

Logros de Evelyn Salgado en su Primer Informe de Gobierno en turismo

Llegaron 10 millones de turistas, con una derrama de 58 mil 757 millones de pesos

Se logró superar la edición 2021 del Tianguis Turístico, con 2 mil 820 citas de negocios

Otros logros de Evelyn Salgado en su Primer Informe de Gobierno

Inversión de mil 793 millones de pesos en infraestructura urbana, carretera, hidráulica, deportiva, educativa y de esparcimiento

Se puso en marcha el Protocolo Violeta y Alerta Violeta, para localizar a más de 80 mujeres, tasa de éxito de 96 por ciento

Respaldan a Evelyn Salgado

Evelyn Salgado fue respaldada por la comunidad estudiantil, el gremio transportista, campesinos, luchadoras y luchadores sociales, así como diversas organizaciones empresariales e industriales.

Además agradeció al pueblo de Guerrero, a todas las mujeres y hombres que confiaron en su proyecto, así como a su familia y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.