MC pedirá que el INE organice la elección extraordinaria en Iliatenco, Guerrero

México.- La dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) que sea el organizador de la elección extraordinaria para la presidencia municipal en Iliatenco, Guerrero.

Clemente Castañeda, coordinador nacional, dijo que buscan que se garantice la equidad, imparcialidad y normalidad democrática, debido a que el contexto es complejo, además de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero no ha actuado conforme le corresponde.

“Movimiento Ciudadano hará la petición al INE para que ellos sean los encargados de la elección y se garantice la seguridad y la imparcialidad de los comicios. Consideramos que el contexto bajo el cual se llevará a cabo la elección extraordinaria es sumamente complejo y el Instituto Electoral (y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero) no ha actuado de manera oportuna”

Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló el pasado 26 de septiembre la elección municipal por actos de discriminación y violencia política contra Ruperta Nicolás Hilario .

El Instituto Electoral fue un obstáculo para sancionar a los violentadores por lo que se ha insistido, incluida a la nueva gobernadora, que se generen medidas de seguridad para la candidata y su equipo de trabajo.

La elección extraordinaria se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre, jornada en la que Ruperta Nicolás Hilario busca que haya paz y pararla difamación contra las mujeres.

La actual candidata dijo que demostró que el trabajo que realizó de 2018 a 2021 le ha dado la oportunidad de volver a participar en campaña.

“Sufrimos violencia en todo momento, nos amenazaban y realizaban pintas, denigrando nuestra imagen; me pedían que no me reeligiera, sabiendo que era mi derecho político, afortunadamente nos asesoramos y tras perder la elección por un mínimo de 53 votos, decidimos impugnar y dar la batalla”

Ruperta Nicolás Hilario. Candidata MC