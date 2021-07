Héctor Astudillo refuerza acciones contra matrimonios forzados y venta de niñas en La Montaña de Guerrero

México.- El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, realizó una reunión de trabajo intersecretarial en el municipio de Metlatónoc, en la región de La Montaña, a fin de reforzar acciones contra los matrimonios forzados y la venta de niñas.

Acompañado de su esposa, Mercedes Calvo, Héctor Astudillo dijo que se deben erradicar ese tipo de violencias contra las niñas y mujeres en Guerrero pues es un acto inhumano.

En el marco de la etapa final de su gobierno dijo que no quiere dejar de ser gobernador sin tratar de desincentivar ese tipo de acciones.

A tres meses de concluir su gobierno al frente de Guerrero, Héctor Astudillo dijo que se va a seguir insistiendo para no realizar esas prácticas que además de inmorales, son ilegales y violentas.

“Yo no quiero dejar de ser gobernador y no intentar hacer algo, con toda sinceridad, por eso le dije a mi esposa (Mercedes Calvo), tenemos que encabezar esto antes de irnos, vamos a tener varias reuniones, entregar material y para que cada quien sepa que es lo que tenemos que hacer, para que si alguien lo ha hecho no lo vuelva hacer y si alguien lo piensa hacer no lo haga”

Héctor Astudillo. Gobernador Guerrero