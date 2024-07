Gabriel Zamudio, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad de Guerrero, renunció al cargo a solo 4 meses de su nombramiento.

Fue el pasado 24 de marzo de 2024 que Gabriel Zamudio fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero en sustitución del general Rolando Solano.

Rolando Solano presentó su renuncia a raíz de que estudiantes normalistas exigieron su salida, junto con otros dos funcionarios, por el asesinato de Yanqui Kothan.

A casi 4 meses de su nombramiento, hoy lunes 22 de julio se dio a conocer que Gabriel Zamudio, general de brigada, renunció a su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad de Guerrero.

Gabriel Zamudio renuncia como secretario de Seguridad de Guerrero

El general de brigada Gabriel Zamudio, presentó su renuncia como secretario de Seguridad de Guerrero el pasado viernes 19 de julio.

Su renuncia ya fue aceptada por el gobierno de Guerrero hoy lunes 22 de julio, y de acuerdo con lo informado, Gabriel Zamudio habría dejado el cargo por problemas de salud.

No obstante, no se revelaron mayores detalles sobre el estado de salud del ahora ex secretario de seguridad de Guerrero.

En cuanto a su relevo, será en los próximos días que el gobierno de Guerrero dé a conocer quién será la o el próximo titular de la Secretaría de Seguridad.

Mientras tanto, el cargo fue designado temporalmente a la subsecretaria de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad de Guerrero, Jesús Castro Gutiérrez.

Gabriel Zamudio, Secretario de Seguridad de Guerrero (Centro de Educación Militar - CEMIL / Tomada de Facebook)

Ya suman 3 secretarios de Seguridad de Guerrero que renuncian en lo que va de 2024

Con la salida de Gabriel Zamudio, ya suman tres secretarios de Seguridad de Guerrero que renuncian al cargo en lo que va de 2024.

Las renuncias se dan en el marco de la violencia que acecha a Guerrero, a pesar de no ser uno de los 5 estados más peligrosos de México.

Y es que antes de la renuncia de Gabriel Zamudio, estuvo el general Rolando Solano, quien se mantuvo menos de dos meses en el cargo.

Rolando Solando renunció el pasado 14 de marzo tras presiones para que fuera destituido por el asesinato del normalista Yanqui Kothan.

Solando había tomado protesta el 25 de enero de 2024, también en sustitución del ex secretario Evelio Méndez, quien renunció tras 2 años en el cargo, igual por problemas de salud.