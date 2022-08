La gobernadora Evelyn Salgado, inauguró dos hospitales del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) en Tecpan y Petatlán en Guerrero.

La inauguración la realizó junto con Juan Antonio Ferrer Aguilar, director del Insabi como parte de una gira de trabajo en la región de la Costa Grande.

Durante el evento, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado dijo “no puede haber transformación, no puede haber bienestar, no puede haber desarrollo, si no caminamos de la mano”.

Con la inauguración de los dos hospitales del Insabi, se beneficiará a más de 90 mil habitantes guerrerenses.

Invierten más de 173 millones de pesos en hospitales del Insabi en Tecpan y Petatlán

Para la construcción de los dos hospitales del Insabi se invirtieron más de 173 millones de pesos, por lo que Evelyn Salgado destacó la importancia de la coordinación de esfuerzos en favor de los guerrerenses.

“La salud de las y los guerrerenses es nuestra prioridad y que no vamos a descansar hasta lograr la transformación de este sector, que es tan importante”. Evelyn Salgado

Y la gobernadora aseguró que continuarán trabajando para que el servicio de salud digna llegue a todos los rincones de Guerrero.

“Que nadie se quede sin este derecho humano, que debe ser universal”. Evelyn Salgado

Por su parte, el director del Insabi, también reconoció que con la conjunción de esfuerzos se puede implementar y mejorar la infraestructura en Guerrero, a través del rescate y rehabilitación de:

obras abandonadas

centros de salud

hospitales

Y agregó que próximamente se pondrá en marcha la Unidad de Hemodiálisis en Acapulco, con una capacidad de 20 sillones de trabajo.

Evelyn Salgado Pineda (Twitter/ Evelyn Salgado Pineda)

¿Qué atenciones brindará los nuevos hospitales del Insabi en Tecpan y Petatlán?

Para el hospital de la Comunidad de Tecpan de Galeana se hizo una inversión de más de 100 millones de pesos, en beneficio de 57 mil habitantes.

Como parte de su construcción, la unidad se equipó con:

6 consultorios de medicina general

4 consultorios de especialidades

1 consultorio de estomatología

consultorio de medicina preventiva

red de frío

1 módulo de atención amigable

sala de espera

farmacia

archivo

En tanto que para la construcción del hospital del Insabi en Petatlán, se invirtieron más de 73 millones de pesos, para beneficiar a más de 35 mil 500 habitantes.

Esta unidad cuenta con lo siguiente:

2 consultorios de medicina general

3 consultorios de especialidades

1 consultorio de estomatología

consultorio de medicina preventiva

red de frío

1 módulo de atención amigable

sala de espera

farmacia archivo

Finalmente, los alcaldes de Tecpan y Petatlán, Yadir Deloya Díaz y Perfecto Javier Aguilar, agradecieron a la gobernadora Evelyn Salgado por la construcción e inauguración de los dos hospitales del Insabi.