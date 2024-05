Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, se comprometió a fortalecer los procesos de transparencia para garantizar los resultados de la política anticorrupción y cero impunidad en Guerrero.

En visita a la Auditoría Superior del Estado para dar seguimiento al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2022 y 2023, la mandataria estatal señaló que su compromiso es muy claro:

“Este gobierno no tolera la corrupción ni la impunidad, trátese de quien se trate. Ese es un mensaje que he dado desde el inicio y será así hasta el final; no se tolera el uso indebido de los recursos que son del pueblo.”

Evelyn Salgado