La foto de un abuelito que hace un examen de ingreso para la universidad para ser abogado ha conmovido a usuarios de redes sociales.

La foto fue compartida en Facebook por el usuario Antonio F. Ramírez quien aseguró que aplicó el examen de ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero al abuelito el pasado 19 de junio.

En la publicación, aseguró que el abuelito, de apariencia humilde, llegó “muy ilusionado” a su examen y afirmó que “fue quien mejor lo hizo”.

Además, resaltó que el abuelito es un gran ejemplo de lucha por alcanzar los objetivos que se propone.

De acuerdo con el usuario de Facebook, luego de aplicar el examen, platicó con el abuelito quien le confesó que su sueño es ser un gran abogado.

Sin embargo, su situación no le había permitido estudiar la carrera hasta este momento y que ahora se encuentra muy ilusionado y enfocado en cumplir su sueño.

“Al finalizar platiqué con él y me comentó que siempre había querido estudiar pero no tenía la manera, ahora está muy ilusionado y enfocado a que será un gran abogado”

De acuerdo con el hombre que compartió la foto, el abuelito fue el último en entregar su examen ya que aprovechó hasta el último momento para revisar su examen y afirmó que está seguro que fue quien mejor lo hizo.

Luego de compartir la imagen, Antonio F. Ramírez aseguró que el abuelito es un ejemplo para los jóvene s que, a pesar de tener la oportunidad de estudiar, no la aprovechan.

Además, aseguró que compartió la imagen para invitar a la reflexión y ejemplificar que a pesar de las dificultades, sie mpre se puede encontrar la forma de logar todos los objetivos.

Asimismo, aseguró que el abuelito es un gran ejemplo de lucha y constancia y muestra que el que “el que no busca sus objetivos, es porque no quiere”.

“En la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la aprovechan. Este señor es un gran ejemplo de lucha, constancia. El que no busca sus objetivos es por qué no quiere”

Antonio F. Ramírez