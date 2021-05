Lupe García, candidato a la presidencia municipal de El Marqués, fracasó en su intento de regalar gorras a ciudadanas

México.- Lupe García, candidato de Morena a la presidencia municipal de El Marqués, Querétaro, fracasó en su intento de regalar gorras de Morena a ciudadanos.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el candidato de Morena insiste a una ciudadana para que le acepte una gorra de dicho partido.

La mujer le agradece el detalle con un "no, gracias" , al asegurar que no quiere algún material que la vincule a ese partido.

Guadalupe García, quien para las elecciones de este 2021 pasó del PAN a Morena, lamentó el desdén a su regalo y pidió a las ciudadanas que no fueran groseras con él.

Rechazó que su regalo haya sido un intento por "comprar votos", o alguna otra práctica electoral ilegal.

"Se la regalé de corazón, yo no ando comprando votos. Es una gorrita, me hubieran dicho 'no la quiero'. Les regalo una gorrita, si no la quieren, no se preocupen, pero yo no compro votos. No me la aviente, nada más dígame que no la quiero" Lupe García

▶️ El es Lupe Garcia, ex panista y ex Alcalde de el #Marqués



♦️ Hoy candidato de #Morena para ser otra vez Alcalde #Querétaro



♦️Como no le dieron nada, corrió a Morena, pero así lo recuerda la gente, le reprochan q nunca los ayudo.



♦️♦️Así miente, provoca y acosa a una mujer👇 pic.twitter.com/6z2epelXmr — Revista enFila (@revista_enfila) — Revista enFila (@revista_enfila) May 12, 2021

No obstante, una de las mujeres lo acusó de haber " traicionado" a los habitantes de El Marqués por sus aspiraciones políticas para el actual proceso en curso.

"Nosotros también confiamos en usted y cómo nos pagó, Usted se vendió, usted es corrupto. El corrupto fue usted porque se vendió, ¿dónde se queda usted? ¿No le da vergüenza?" Mujeres reclaman a Lupe García

Colaborador de candidato de Morena insulta a mujeres

Ante las acusaciones, el candidato de Morena asegura que los corruptos son sus adversarios.

Un presunto colaborador de Lupe García se acerca a las mujeres que reclaman y comienza a insultarlas.

Ante la indignación por la gorra de Morena, el hombre asegura que los recursos vienen "del pueblo" y que no es su dinero.