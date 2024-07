El Gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha, fue reconocido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la transversalización de la perspectiva de género.

Así lo reconoció la oficial nacional de la PNUD, Cinthia Martínez Domínguez, al momento de felicitar al gobernador Rubén Rocha por su voluntad política plasmada en la política presupuestal de su administración.

Por ello, Rubén Rocha recibió en su oficina al representante del PNUD, organismo que pertenece a la ONU, para presentar la Estrategia para Fortalecer la Transversalización de la Perspectiva de Género y la Participación Ciudadana en los Ejercicios de Presupuestación Local e n Sinaloa.

Tras la exposición de la Estrategia que hizo la representante de la ONU, el gobernador Rubén Rocha comentó que la perspectiva de género debe ser prioridad para los gobiernos y caminar hacía la igualdad.

“El tema de considerar la perspectiva de género tiene que ver con la civilidad política, nosotros estamos comprometidos con eso, y estas cosas nos ayudan a empujar; la convicción la tenemos, que eso es lo más importante, y la convicción no es otra cosa que voluntad política, quien no tiene voluntad política para hacer las cosas, pues no. Tenemos que caminar hacia la igualdad, ya ni siquiera hacia la perspectiva, la igualdad es más”.