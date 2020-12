Sinaloa: Gerardo Vargas se registrará como aspirante de Morena para gobernador

Gerardo Vargas Landeros aseguró que ejercerá su derecho a participar en las elecciones.

El empresario Gerardo Vargas Landeros anunció que el próximo 5 de diciembre se registrará como aspirante a candidato de Morena, para la gubernatura del estado de Sinaloa, en las próximas elecciones del año 2021.

A través de un video difundido en Twitter, Gerardo Vargas Landeros anunció que el próximo sábado se presentará a las oficinas del partido, para hacer su registro oficial y espera que la Comisión Nacional de Elecciones ratifique su registro.

Como bien lo dice nuestro presidente Nacional de mi @PartidoMorenaMx, la convocatoria es abierta, y este sábado 5 de diciembre me registraré. ¡Que no les quede duda, vamos a ratificar el triunfo en las encuestas! pic.twitter.com/POOn5RNqnO — Gerardo Vargas (@GVargasLanderos) — Gerardo Vargas (@GVargasLanderos) December 3, 2020

Gerardo Vargas Landeros aseguró que ejercerá su derecho a participar en las elecciones. "Todos los militantes y simpatizantes de Morena tenemos derecho a participar conforme lo marca la convocatoria, nadie me puede quitar ese derecho", señaló en el video.

“El pueblo de Sinaloa me da su apoyo de la misma manera que se lo da al señor presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. El sábado 5 de diciembre me registro y que no les quede ninguna duda, la encuesta de la dirigencia nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones va a ratificar lo que han dicho todas las encuestas, vamos a ganar. Sinaloa no se raja, yo tampoc o”, dijo Gerardo Vargas Landeros.

Este jueves, Mario Delgado aseguró que la convocatoria para aspirar a candidaturas por parte de Morena es abierta. “Quien tenga interés puede venir mañana a entregar sus papeles o el sábado y será considerado por la Comisión Nacional de Elecciones para participar. Claro tendrá que comprometerse a cuidar el movimiento”, detalló.

Sin embargo, Gerardo Vargas Landeros, denunció que la Comisión Nacional de Elecciones del Partido lo excluyó de la reunión del 2 de diciembre entre candidatos a la gubernatura de Sinaloa y el presidente de Morena, Mario Delgado.