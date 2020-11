Gerardo Vargas fortalece su trabajo mientras lidera encuestas para la candidatura de Morena en Sinaloa

Ante la elección de candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas dijo estar satisfecho con el trabajo que está haciendo

México.- Gerardo Vargas Landeros señaló que aún encabezando las encuestas para ser candidato de Morena al gobierno de Sinaloa sigue fortaleciendo su trabajo para convencer a todas las fuerzas al interior del partido.

De acuerdo con una entrevista otorgada al diario El Debate, el objetivo es que todas las fuerzas al interior del partido vean en él a su mejor opción para quitarle el poder al Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) en la entidad.

“Yo me siento bien, pero eso no es suficiente en la política. Me siento satisfecho de lo que estoy haciendo. Tengo un gran equipo de trabajo. Estuve un grupo muy importante de morenos, de esos morenos muy apasionados" Gerardo Vargas. Aspirante a candidato

Es por ello que con el trabajo realizado hasta ahora, Vargas señaló sentirse satisfecho luego de los encuentros que ha realizado con diferentes sectores como el ganadero, pesquero y otros grupos empresariales del estado a quienes ha recordado que ha sido un hombre que ha trabajado en la política social de Sinaloa desde siempre.

Cabe señalar que desconoce la encuestadora que realiza el proceso para conocer a los candidatos de Morena en el país que ha iniciado desde el 15 de noviembre y terminará el 15 de diciembre.

“Son quince entidades federativas . Yo no sé en lo personal cuándo le tocará a Sinaloa ni qué encuestadoras van a venir o si es por parte del Comité Ejecutivo de Morena, pero eso no quiere decir nada" Gerardo Vargas. Aspirante a candidato

No obstante, recordó que de acuerdo con otras encuestadoras como Massive Caller , tiene la preferencia de la gente para ser el candidato de Morena con 36 por ciento, seguido de Rubén Rocha Moya con el 29.5 por ciento.

En un ejercicio de posibles configuraciones de boleta, el aspirante Gerardo Vargas recordó que siendo el candidato de Morena ganaría la gubernatura con 25.89 por ciento, seguido del PRI con 16.10 por ciento, si se enfrentara a Mario Zamora.