Gerardo Vargas buscará ser candidato de Morena en Sinaloa

En caso de quedar como el candidato, el expriista buscará hacer coalición

México.- El empresario Gerardo Vargas Landeros pretende ser el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa en 2021 y ganarle al PRI, que actualmente gobierna en el estado con Quirino Ordaz.

En entrevista con El Universal, Vargas Landeros asegura que está trabajando intensamente con la" Cuarta Transformación" , movimiento que pretende llevar a Sinaloa.

Contó que aunque hay varias personas que aspiran a la gubernatura, Morena permite que todas puedan tener oportunidad para postularse y ser elegidos mediante una encuesta. Y si, al contrario, se intenta imponer a un candidato, al partido le va a pasar lo que sucedió este 2020 en Coahuila e Hidalgo que ganó el PRI.

Vargas Landeros comentó que es posible que hay un pacto entre candidatos, incluso, él ha invitado a realizar uno público para debatir cómo es que van a llevar a la 4T al estado.

El empresario dijo en entrevista que su razón de irse del PRI para llegar a Morena no fue por no haber obtenido una candidatura, sino porque no se estaba tomando en cuenta a la base.

Mencionó que en caso de quedar como candidato va a buscar una coalición porque, a su parecer, en este momento ya ningún partido tiene suficiente poder para ganar solo las elecciones.

Una encuesta presentada a finales de octubre de la firma Masive Caller mostró que el expriista es el que lleva mayor ventaja entre los aspirantes a la candidatura sinaloense por Morena. Entre los que ha rebasado está el senador morenista Rubén Rocha Moya.

La datos de la encuestadora (que entrevistó a mil personas por teléfono) pone al empresario con una ventaja de 41.1 por ciento, al PRI con 17.8 por ciento, al PAN con 15.9, 6.1 a cualquier otro partido y 19.1 aún no sabe por quién va a votar.

Con información de El Financiero y Excélsior