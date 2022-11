El fiscal del estado de Chihuahua, Roberto Javier Fierro, desmintió al exgobernador Javier Corral, al afirmar que el caso conocido como como “Expedientes X”, sobre el gobernador César Duarte, no está en riesgo.

Así lo afirmó luego de que se detuviera a exfiscal de Derechos Humanos en la administración de Javier Corral, Francisco González, quien es señalado de tortura.

Cabe recordar que Javier Corral dijo que tras esa detención que se estaba favoreciendo al exgobernador priista César Duarte como venganza política en su contra, no obstante, la Fiscalía insiste que no es verdad.

Roberto Javier Fierro insistió que el caso no está e riesgo de “caerse”, que sigue en curso y que la justicia no es selectiva, “no es una venganza, ni revanchismo”.

El fiscal recordó que se trata de una investigación en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que hubo tortura.

Insistió que no se debe confundir a la gente y que únicamente da seguimiento las denuncias que ya existen.

En la audiencia de imputación, el Ministerio Público dio lectura a lo relatado por una de las víctimas.

“Comencé a sentirme mareado, lloré sin poderme parar, no podía respirar, me dio taquicardia, sudaba intensamente pensé que me iba a dar un infarto, eso me puso más mal, y la verdad en esa ocasión fue la primera vez que pensé en suicidarme, aclaro y no solo esa ocasión pensé en quitarme la vida debido a la presión que ejercía en mi persona el Lic. González y otros Ministerios Públicos que me entrevistaron”

Víctima