Tamara Henaine, imitadora de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó un video en donde se le ve presumiendo descuentos del Gobierno de Durango.

Se trata de un comercial con duración de 52 segundos, en donde da a conocer el nuevo programa duranguense “¡Debas lo que debas! Ponte a mano”.

No obstante, pese a que en este no mencionan directamente a la mandataria nacional, los usuarios no perdonaron esta acción del Gobierno de Durango, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

El video de Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum, presumiendo descuentos del Gobierno de Durango

El Gobierno de Durango dio a conocer un nuevo proyecto para beneficio de sus habitantes, con el busca que todos se pongan al corriente en sus pagos con las autoridades.

Se trata del programa de descuentos “ ¡Debas lo que debas! Ponte a mano ”, para el pago de placas y refrendos, el cual fue lanzado al público con una imagen particular.

Y es que la protagonista del video es “Claudita”, nombre que recibe el personaje interpretado por la actriz Tamara Henaine, imitadora de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si bien en el anunció no se hace una mención directa de la mandataria nacional, se señaló que sí está peinada y porta vestuario similar a que utiliza la mandataria nacional.

Esto al tiempo que explica que el Gobierno de Durango brinda la oportunidad de saldar deudas de hasta 5 años o más, cuyos montos superas los 20 mil pesos, con realizar un pago que apenas superan los 5 mil pesos.

Por tal motivo la utilización de su imitadora no tardó en desatar las críticas por esta acción, pues consideran que todo tiene un trasfondo importante detrás de esta decisión.

🚨 PÉSIMO GUSTO del Gobernador Prianista de Durango @EVillegasV



Que se quiere colgar de la popularidad de @Claudiashein y promociona sus programas estatales usando a una imitadora de nuestra Presidenta... pic.twitter.com/NeiyE8dLUp — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) October 18, 2024

Gobierno de Durango recibe críticas por utilizar a imitadora de la presidenta de México para su propaganda

A través de redes sociales los usuarios no duraron en externar sus críticas contra el Gobierno de Durango.

Esto por utilizar a una imitadora de Claudia Sheinbaum para llevar a cabo la difusión de la propaganda, pues consideraron que busca “colgarse” de la popularidad de la mandataria.

Cabe recordar que el gobierno estatal de Durango es encabezado por Esteban Villegas, integrante de la coalición conformada por los partidos PRI y PAN.

Entre los comentarios de las personas se repitió en varias ocasiones que consideraban era una falta de respeto, así como calificaron los hechos como algo de pésimo gusto.