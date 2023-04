En video quedó registrado el momento en el que tres ladrones dieron de cristalazos a aparadores de una tienda y se robaron celulares de la plaza Luna Parc, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con testimonios, los ladrones robaron la tienda MixUp de la plaza Luna Parc, la tarde del domingo 9 de abril.

Los hechos quedaron registrados por cuautitlenses que se encontraban en la plaza, ubicada justo frente al Palacio Municipal de Cuautitlán Izcalli y a unos metros del Centro de Justicia y la Agencia del Ministerio Público del municipio.

A continuación te mostramos el video del robo cometido por al menos 3 ladrones en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, una de las 5 entidades más peligrosas del país según la SESNSP.

VIDEO: Ladrones roban Mix Up en Luna Parc, Cuautitlán Izcalli

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en el que tres ladrones asaltan la tienda Mix Up de Luna Parc, en Cuautitlán Izcalli.

Según se puede ver, los 3 ladrones, 2 de ellos con gorras y cubrebocas, así como una presunta arma, rompen los cristales de las vitrinas en donde se mostraban los celulares reacondicionados de la tienda, en su mayoría iPhone.

Mientras dos de los sujetos tratan de meter todos los celulares en su bolsa, el tercero cuida la entrada, y a la vez se percata de que ciudadanos lo observan desde el primer piso de la plaza comercial.

Cabe destacar que el video fue grabado justo desde ese punto, y por momentos el ciudadano esconde el teléfono para no tener repercusiones por filmar el hecho.

Finalmente, se observa que el tercer ladrón pide a sus cómplices apresurarse y al final se une a ellos para romper otro de los cristales del estante y sustraer los teléfonos restantes.

#ZCN | En redes sociales se ha hecho viral este video en el que se muestra a jóvenes que ingresaron a robar celulares de la tienda Mix Up ubicada dentro de la plaza comercial Luna Parc ubicada en Cuautitlán Izcalli, los hechos ocurrieron este domingo. pic.twitter.com/8R9KZe23Bq — Zona Cero Noticias Edoméx (@noticiazonacero) April 10, 2023

Ciudadanos de Cuautitlán Izcalli critican la falta de policías en Luna Parc

Tras el asalto a la tienda de Luna Parc, los habitantes de Cuautitlán Izcalli han lanzado críticas en contra de las fuerzas de seguridad de la entidad, así como contra los guardias de la plaza.

Y es que de acuerdo con los testimonios, en la tienda asaltada y las aledañas a ésta, entre ellas IShop de Apple, hay presencia de seguridad privada.

No obstante, durante el asalto no se observa ningún guardia, aunque se ha señalado que los ladrones amordazaron al elemento y lo amenazaron con un arma, dicha información no ha sido confirmada.

Del mismo modo, se cuestiona que no haya llegado ningún elemento de la Fiscalía, el Ministerío Público o el Centro de Justicia, pues dichas instancias se encuentran a unos metros de la Plaza comercial Luna Parc, ubicada en Avenida Primero de Mayo, Prima Unidad 7, Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli.

Pues además, el Palacio Municipal del municipio se encuentra frente a la plaza, en donde también hay cine, Star Médica y otras tiendas como Telcel.