Una empleada de limpieza del Liverpool de Satélite fue obligada a abrir papeles de baño sucios por culpa de una clienta.

El indignante momento quedó captado en video por otra usuaria, quien ingresó al baño de Liverpool de Satélite y grabó el maltrato que vivió la empleada de limpieza.

El caso fue denunciado ayer domingo 9 de febrero, y de acuerdo con un usuario que compartió el video, el suceso ocurrió el mismo día en el Liverpool de Satélite, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Liverpool de Satélite: empleada de limpieza es obligada a abrir papeles de baño sucios

En un breve video de 14 segundos, una mujer, quien dijo ser abogada, grabó el momento en que una empleada de limpieza abría los papeles de baño sucios por orden de su superior para complacer a una clienta.

Presuntamente fue la gerente de Liverpool Satélite quien obligó a la empleada de limpieza a abrir los papeles de baño sucios, ello debido a que a una de las clientas se le perdió su anillo.

En las imágenes se observa a una trabajadora de Liverpool junto a dos clientas, quienes esperan pacientemente a que la empleada de limpieza termine de revisar cada uno de los papeles sucios del baño.

“Es una humillación lo que le están haciendo a la señora, y lo voy a subir a redes sociales, porque no le deben hacer esto a la señora, soy abogada…” Mujer que grabó el video

Una de las mujeres se limitó a negar que se tratara de una humillación, mientras que la empleada de limpieza no dejó de buscar entre la bolsa de basura.

Video de empleada de limpieza en Liverpool de Satélite desata críticas en redes sociales

Ante la difusión del video, la situación de la empleada de limpieza de Liverpool de Satélite causó enojo entre los internautas, quienes algunos incluso solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Otros más criticaron que ordenaran a la empleada de limpieza a hacer un trabajo que no le correspondía, y en su lugar, sugirieron que la clienta que perdió su anillo era quien debía buscarlo.

“Y por qué no lo hizo la mujer que se le perdió? No tenía por qué hacerlo la señora de la limpieza”. Usuaria de Tiktok

Por otra parte, hubo aquellos que expusieron casos de acoso laboral por parte de la cadena de tiendas Liverpool, pues argumentaron que ex trabajadores han sufrido de malos tratos en la empresa.

“Mi hija trabajó en Liverpool Perisur y sufrió de acoso laboral e insultos y la hicieron que se saliera por su cuenta para no liquidarla como es, es una empresa que no le importa nada más que ganar”. Usuaria de Tiktok

La mayoría de los usuarios en internet piden justicia para la empleada de limpieza, así como también hicieron un llamado a ya no comprar en la tienda departamental; no obstante, Liverpool de Satélite todavía no se ha pronunciado por lo ocurrido.