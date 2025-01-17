A dos meses de que vecinos de Tultepec suspendieran la construcción de las obras para la ampliación del Tren Suburbano para conectar Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los trabajos serán reanudados.

El gobierno federal informó qué pasará a manifestantes de Tultepec que mantienen el bloqueo de las obras al AIFA; la protesta tiene su origen en las obras complementarias solicitadas.

Sin embargo, hasta el 17 de enero de 2025 los trabajos de obras complementarias en beneficio de los habitantes de Tultepec no han iniciado.

Tren Suburbano al AIFA: No han reanudado obras en estaciones que cruzan por Tultepec

A pesar de que el gobierno federal informó que esta semana se reanudarían las obras de construcción para el tramo del Tren Suburbano en Buenavista que cruza por Tultepec hacia el AIFA, manifestantes aseguran que no ha ocurrido.

De acuerdo con una vecina de la zona, el lunes 13 de enero debían iniciar los trabajos de bacheo y pavimentación en las avenidas alternas al Tren Suburbano; sin embargo, lo único que se ha realizado es el levantamiento topográfico.

Esto en:

Calle 10 de junio

Avenida Del Trabajo

Prolongación Doctores

Calle de la Masa

Cerrada de la Cruz-Potrero

El Paso a la Comunidad de El Jaral

Tren Suburbano al AIFA: ¿Cómo van las obras?

De acuerdo con el último informe del gobierno federal, las obras del Tren Suburbano al AIFA no han avanzado en las estaciones:

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Esto debido a los bloqueos y manifestaciones de comerciantes y ejidatarios del municipio de Tultepec.

Sin embargo, otras estaciones mantienen un avance significativo, con fachadas terminadas e instalación de barandales; sólo falta la habilitación de los accesos para los usuarios.

Cabe señalar que los retrasos que iniciaron con bloqueos desde noviembre 2024 realizados por parte de vecinos y ejidatarios que denuncian que el gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos con la comunidad como: