Tras el reciente enfrentamiento entre pobladores y miembros del grupo criminal la Familia Michoacana que dejó 14 muertos, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la creación de una compañía de la Guardia Nacional en Texcaltitlán, Estado de México.

Al final de la conferencia matutina de hoy miércoles 13 de diciembre, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, habló sobre el operativo de despliegue de elementos a raíz de la masacre cometida entre comuneros y miembros de la Familia Michoacana en Texcaltitlán.

Como medida preventiva, anunció la creación de una compañía de la Guardia Nacional para mantener una vigilancia permanente en la zona. De modo que la dependencia ya está en busca del predio para comenzar la construcción.

El titular de la Sedena informó que derivado de los recientes hechos violentos en Texcaltitlán ya se analiza la posibilidad de reforzar la presencia de seguridad en la zona colindante del Estado de México con los estados de Guerrero y Michoacán.

Sandoval González indicó que se planea desplegar entre 500 y 1000 elementos del Ejército en las zonas limítrofes del Estado de México con Guerrero y Michoacán. Apuntó que la cantidad exacta se determinará con base en un estudio que realizará la dependencia.

Confirmó que La Familia Michoacana es el grupo criminal que predomina en la zona y refirió que con la presencia de las fuerzas federales y estatales ya no se han registrado amenazas.

Además sostuvo que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se ha realizado trabajos de investigación para dar con los responsables de la violencia en Texcaltitlán.

AMLO admitió que en algunas zonas del país aún imperan los grupos de autodefensas por la presencia del crimen organizado.

López Obrador señaló que el Estado mexicano trabaja para garantizar la seguridad y la paz y que los ciudadanos no tengan que crear autodefensas, pero señaló que todavía hay presencia de estas agrupaciones civiles armadas que se enfrentan con el crimen organizado, tal como ocurrió en Texcaltitlán.

Recordó que el gobierno de Felipe Calderón se caracterizó por haber convertido a México en un narco-Estado, pero sostuvo que eso ya no sucede en la actualidad.

“Estamos trabajando para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la seguridad, que no tengan que ser los ciudadanos los que se hagan cargo de la defensa. (Está pasando) todavía en algunos casos, pero es la excepción, no es la regla. Durante el gobierno de Felipe Calderón se estableció un narco-Estado, eran los delincuentes los que tenían el poder, eso ya no sucede”

AMLO