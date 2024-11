Autoridades del Estado de México en coordinación con distintas dependencias de seguridad del gobierno federal, pusieron en marcha diversas acciones como parte del llamado Operativo Enjambre.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien dijo que a través del despliegue se ha logrado la detención de 7 servidores públicos.

Sobre los funcionarios detenidos como parte de la puesta en marcha del Operativo Enjambre, se dio a conocer que fueron capturados debido a que tenían vínculos con grupos del crimen organizados.

Los reportes en cuestión establecen que serían al menos 5 grupos del crimen organizado los afectados por las detenciones de funcionarios en el marco del despliegue del Operativo Enjambre.

Pero, ¿cuáles son las organizaciones criminales que podrían sufrir golpes por las capturas de servidores que facilitaban sus operaciones? Te contamos todo lo que se sabe en torno a dicho tema.

En una acción coordinada y simultánea, encabezada por la @FiscaliaEdomex y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, @SEDENAmx, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico, a través del CNI y 1,500 elementos desplegados, hasta el momento se han detenido a 7 servidores públicos de… pic.twitter.com/EG8xlGMVNT — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 22, 2024

5 grupos del crimen organizado son los afectados por el Operativo Enjambre

Al informar la detención de 7 funcionarios públicos de diversos municipios del Estado de México, Omar García Harfuch explicó el motivo de las capturas que se hicieron en el Operativo Enjambre.

En torno a ello, el titular de la SSPC indicó en un mensaje que compartió en redes sociales, que los funcionarios son acusados de facilitar las actividades de diversos grupos delictivos.

No obstante, Omar García Harfuch no abundó en más detalles, debido a que no explicó cuáles son los grupos del crimen organizado con los que dichos funcionarios públicos están vinculados.

A pesar de lo anterior, reportes que han comenzado a circular indican que serían 5 los grupos del crimen organizado que resultarán afectados con las capturas de los servidores municipales.

En particular, la información establece que las células delictivas que verán mermadas sus actividades ilegales tras la ejecución del Operativo Enjambre, se tratan de las siguientes:

La Familia Michoacana Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) La Unión Tepito El Cártel Nuevo Imperio La Anti Unión Tepito

¿Quiénes son los 7 funcionarios públicos detenidos durante el Operativo Enjambre?

Ante la ejecución del Operativo Enjambre en diversos municipios del Estado de México a lo largo del 22 de noviembre, las autoridades lograron la detención de 7 funcionarios públicos.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los servidores públicos capturados son de 5 municipios distintos, siendo los siguientes:

María Elena Martínez Robles: Presidenta municipal de Amanalco Manuel Alejandro Rangel Salgado: Director de Seguridad Pública de Amanalco Ellery Guadalupe Figueroa Macedo: Presidente honorífico del DIF de Tonatico Rodolfo Chávez Torres: Director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca Roberto Malpica Santos: Jefe de región de la Dirección de Seguridad de Ixtapaluca Eraclio Campuzano Flores: Director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco Omar Leyva Montalvo: Subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura de Naucalpan

Cabe destacar que además de los servidores públicos detenidos por sus vínculos con 5 grupos del crimen organizado que operan en la entidad, la FGEJM informó que un funcionario se quitó la vida.

La fiscalía indicó que se trata del director de Seguridad Ciudadana de Texcaltitlán, Isidro Cortés, quien se disparó al momento que se le comunicó sobre la orden de aprehensión en su contra.