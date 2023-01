El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), Pedro Rodríguez Villegas, recibió un reconocimiento del gobierno estatal por resultados contra el trabajo infantil.

El reconocimiento se otorgó a través del al Secretaría del Trabajo del Estado de México, a cargo de Maribel Góngora, en el marco de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

“Me da mucho gusto acompañar a nuestro Presidente Municipal, Pedro Rodríguez, y hacerle entrega de este reconocimiento por su gran trabajo siempre en favor de la erradicación del trabajo infantil en este bello municipio, su gran compromiso y siendo testigos de todo el trabajo que se ha realizado en el municipio, al interior del Ayuntamiento” Maribel Góngora. Secretaria del Trabajo Edomex

Desde Metepec, el alcalde de Atizapán de Zaragoza recordó que firmó 10 compromisos como parte de “’Atizapán sin Trabajo Infantil’

Acciones para erradicar el trabajo infantil en Atizapán

El objetivo de estos programas es establecer políticas públicas, programas y acciones especiales para prevenir, atender y eliminar cualquier forma de trabajo infantil o condición de marginalidad.

También recordó que desde el primer mes de gobierno se instaló el Comité Municipal para erradicar el Trabajo Infantil en Atizapán de Zaragoza.

Este Comité incluye la participación de autoridades estatales y federales así como educativas, sindicales, empresariales y de derechos humanos.

Una de las peticiones constantes es la de que las empresas no contraten niños, lo cual se hace mediante la pega de calcomanías.

Otros reconocimientos por labor contra erradicación del trabajo infantil en Atizapán

Cabe recordar que este no es el único reconocimiento que ha recibido la administración de Pedro Rodríguez Villegas, anteriormente fue galardonado con el premio The Napolitan Victory Awards que otorga The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS).

En el evento hicieron presencia asociaciones como Save The Children, World Vision, Organización Internacional del Trabajo (OIT).