El Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, acudió a la Escuela Primaria Constituyentes 1857-1917 para entregar la renovación de la techumbre central de este centro educativo, así como los sanitarios reacondicionados, los cuales beneficiarán a una población de mil 50 alumnos de ambos turnos .

El Alcalde se dirigió a las y los alumnos del plantel ubicado en la colonia Profesor Cristóbal Higuera y los invitó a superarse día con día para concretar su formación escolar y cristalizar los esfuerzos de sus padres, a quienes les recordó que la educación es una de las principales herramientas para mejorar en todos los sentidos.

“Uno de los principales compromisos que tenemos es con la educación y no podíamos dejar pasar la ocasión de estar en esta escuela que es un ícono de nuestro municipio, una escuela que representa mucho no solo para la colonia Cristóbal Higera. Me da mucho gusto estar aquí presenciando los trabajos que se han realizado, estoy seguro que serán algunos de los muchos que pretendemos hacer durante la presente Administración”.

Pedro Rodríguez